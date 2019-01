Kobal: V stiski sem naredil največjo neumnost

"V stiski sem naredil največjo neumnost v življenju, za to ni opravičila, in bom nosil vse posledice," je Kobal dejal za STA.

"Sprašujete se, zakaj sem pri svojih 63 letih storil tako nesprejemljivo dejanje? Razlog je huda osebna stiska, v kateri sem se znašel. Gledališče kot tako mi je dalo nekaj zadoščenja, a ko se ozrem nazaj, vidim, da mi je povsem pobralo zasebnost. V imenu 'boga teatra' sem zanemaril velik del svojega življenja in pristal v osamljenost in zagrenjenost. Pred leti sem padel v težko depresivno stanje, moral sem si poiskati pomoč. Depresija se je kljub strokovni pomoči v zadnjih letih le še poglabljala," je pojasnil režiser in igralec.

Pismo je začel z besedami: "Slovenski javnosti se želim opravičiti, ker sem ravnal narobe. To, da sem prevedel delo drugega avtorja in se podpisal s svojim imenom, ni bilo prav. Narobe sem tudi ravnal, ker sem se zavil v molk in slovenski javnosti nisem pojasnil, kaj se dogaja."

Kot je v pismu zapisal Kobal, verjame, da je težko razumeti, kako je, ko si osamljen, depresiven in v hudi osebni stiski. Kako je, ko si star 63 let in želiš ustvarjati, vendar te gledališča enostavno ignorirajo. "Občutek imaš, da si izbrisan. Vse življenje sem posvetil temu poklicu, tudi za ceno najbližjih. A vse to naenkrat nič več ne šteje. In v tej stiski sem naredil največjo neumnost v življenju: podpisal sem se pod delo nekoga drugega. V tem pogledu ni opravičila in bom za to nosil vse posledice," je zapisal.

Kobal obžaluje, da je prizadel odlično ekipo celjske predstave

Izrazil je obžalovanje, da je "prizadel odlično ekipo celjske predstave z Jašo Jamnikom na čelu". "Če mi lahko oprostijo, bom hvaležen. V nasprotnem primeru bom razumel," je dodal.