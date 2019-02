Desa Muck Borisu Kobalu: 'Gotovo to ni tvoj prvi poskus plonkanja'

Ali bodo Borisa Kobala po aferi s plagiatorstvom in posledičnim umikom predstave Profesionalci espe odpustili z mesta direktorja in umetniškega vodje Šentjakobskega gledališča, bo znano že danes. Na celotno afero pa se je medtem odzvala Desa Muck, ki pravi, da je že ob izbruhu afere vedela, s katerimi besedami se bo Kobal zagovarjal.

Afera s plagiatorstvom Borisa Kobalase nadaljuje. Danes okoli 15. ure bodo o usodi direktorja in umetniškega vodje Šentjakobskega gledališča v Ljubljani odločali na seji upravnega odbora, je potrdil Janez Vlaj, predsednik društva Šentjakobskega gledališča. V gledališču so sicer že ob izbruhu afere dejali, da jih je zadeva "neprijetno presenetila", in že takrat napovedali sklic seje upravnega odbora. Danes se je na ponudbo Kobala, ki je Slovenskemu ljudskemu gledališču Celje ponudil deset brezplačnih predstav Profesionalci espe, odzvalo tudi samo gledališče:"Zaradi znanih okoliščin nadaljnje igranje predstave, ki se je izkazala za plagiat, nikakor ne more biti v interesu gledališča, zato je bila dokončno umaknjena s sporeda," so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da bodo zadevo dalje obravnavali pristojni organi. Dodatno pojasnjujejo, da SLG Celje nima pridobljenih pravic za uprizarjanje komedije La prova generale Alda Nicolaja in tudi nima interesa za njihovo pridobitev. Delo je bilo namreč uvrščeno na repertoar kot nova izvirna slovenska komedija, sicer zanj ne bi bilo programskega interesa. Še manj je v interesu gledališča promocija in trženje predstave, obremenjene z negativno javno podobo zaradi že znanih okoliščin, še dodajajo. S policije pa so potrdili, da je Slovensko ljudsko gledališče Celje prijavo podalo v drugi polovici januarja letos. Kriminalisti PU Celje trenutno zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja kršitev materialnih avtorskih pravic, še sporočajo. Desa Muck: Dragi Kobal! Se je pa na Kobalovo "traparijo", kot jo sama poimenuje, v ostrem zapisu za Dnevnikodzvala pisateljica, igralka in dramatičarkaDesa Muck. Pravi, da je že takoj ob izbruhu afere vedela, kaj bo 'natrosil' v svojem zagovoru, saj ga dobro pozna: "Pred davnimi leti sva kratek čas prijateljevala in po tem, kar si mi povedal o sebi, sem prišla do zaključka, da je najbolje imeti čim manj opravka s tabo. Priznam, da sem bila sprva ponosna na najino prijateljstvo, saj si vedno znal dajati vtis, da si velikan slovenskega humorja in gledališča, hkrati pa tako prostodušen ljudski človek. To je tudi kombinacija, ki jo s pridom uporabljajo politiki. Nato sem občasno spremljala, kaj se je kasneje dogajalo s tabo. Videti je bilo, da greš s slabega na slabše. Ko si zaključil kariero direktorja prestižnega Mestnega gledališča ljubljanskega, si zamenjal kar nekaj služb, vedno pa na vodilnem mestu, in zadnja leta si jih menjal vedno pogosteje. Povsod se je ponavljal isti vzorec in večina tvojih bivših sodelavcev ne ve kaj dosti dobrega povedati o tebi."

Desa Muck je Kobala označila za preobrnjen plašč rohnenja čez desnico.

Nadaljuje, da pomanjkanje idej nadomešča s tem, da je vsaka druga beseda, ki jo uporabi,"pizda" ter da je "preobrnjen plašč rohnenja čez desnico". "Pa še en sum me gloda,"piše v nadaljevanju, "gotovo to ni tvoj prvi poskus plonkanja. Lahko se, seveda, motim, a pri tvojih kolegih sem že opazila, da marsikatero šalo ukradejo na internetu, bodisi na angleških bodisi na italijanskih televizijah, jo malo priredijo za slovenske razmere in – hop – pred mikrofon. Morda je bila tudi v vsakem tvojem nastopu kaka prirejena tuja šala ali dve, in ker te leta niso dobili – zakaj potlej ne bi ukradel kar cele predstave?!" Na njegovo 'osebno stisko', ki je po njegovih besedah razlog za plagiatorsto, pa Muckova spomni na besede Kobala pred premiero omenjene sporne predstave, ki je takrat dejal: "Pred meseci, ko sem oddal ta tekst, sem vam ga izročil kot svojega novorojenega otroka, jutri pa ga bom na odru tega gledališča kot odraslega človeka". "Ko se je vse skupaj začelo, sem si rekla: Ne bom še jaz zlivala gnojnice. Pravzaprav sem se večinoma čisto dobro zabavala, dokler ni prišel tvoj zagovor. In to do pike tak, kot sem ga napovedala. Šele takrat sem dobila resen napad besnila, zaradi vsega zgoraj naštetega in ker se bojim, da ne misliš nikoli nehati nategovati ljudi. V življenju nisem bila brezmadežna vijolica, toda kar se pisanja tiče, nisem nikoli kradla," zaključuje in na koncu doda še, da bodo ljudje hitro pozabili, "vedno pozabijo. Zelo zelo hitro. Večina jih je že, ampak si jih spet spomnil s svojim zagovorom, ki mu bodo številni nasedli".

Kobal se je v zagovoru skliceval na 'osebno stisko'. FOTO: Aljoša Kravanja