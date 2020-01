Kobalu leto in tri mesece pogojne kazni

Celjska sodnica je sprejela dogovor tožilca in igralca Borisa Kobala, slednji je namreč priznal krivdo o plagiatorstvu, ter sledila predlogu tožilca in Kobalu prisodila leto in tri mesece pogojne zaporne kazni.

Igralec in režiser Boris Kobal je danes stopil pred sodnico na celjskem okrajnem sodišču, kjer se je začel predobravnavni narok. Kot smo sicer že poročali včeraj, se je Kobal s tožilcem pogodil in podpisal sporazum o priznanju krivde. Tožilec mu je zato ponudil leto in tri mesece pogojne zaporne kazni, ki jo je sodišče danes tudi sprejelo. Profesionalci espe FOTO: POP TV Spomnimo, da je Kobal na natečaj za izvirno slovensko komedijo poslal prevod dela La prova generale italijanskega avtorja Alda Nicolaja, ki ga je poimenoval Profesionalci espe. Slovensko ljudsko gledališče Celje je delo prepoznalo kot plagiat in ga januarja lani umaknilo s sporeda, prav tako je proti Kobalu vložilo kazensko prijavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve materialnih avtorskih pravic. Kobal je celjskemu gledališču takoj po izbruhu afere vrnil že izplačan honorar v višini 13.000 evrov, plagiatorstvo pa ga je drago stalo tudi drugače, saj je takrat prejel izredno odpoved delovnega razmerja z mesta direktorja in umetniškega vodje v Šentjakobskem gledališču.