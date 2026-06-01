Slovenija

Pravna bitka za plovbo po Soči: kobariški župan sporazuma ne priznava

Kobarid, 01. 06. 2026 16.34 pred 42 minutami 5 min branja 2

Avtor:
N.L. STA
Soča

Konec maja so predstavniki vseh treh posoških občin - Bovca, Kobarida in Tolmina, podpisali sporazum o uporabi enotne dovolilnice za plovbo po reki Soči. Ker kobariški župan Marko Matajurc tega ni želel storiti, je v imenu občine sporazum podpisal svetnik Branko Velišček. Matajurc je sedaj sporočil, da sporazum ni bil sklenjen v skladu z veljavno zakonodajo in da za kobariško občino novi sporazum ne velja.

"Po opravljeni predhodni pravni presoji v občini Kobarid ugotavljajo, da Sporazum brez ustrezne normativne podlage in objave v Uradnem listu Republike Slovenije ne more urejati pravic in obveznosti občanov ter drugih uporabnikov plovbnega območja. Ustava Republike Slovenije namreč določa, da morajo biti predpisi objavljeni, preden začnejo veljati. Če naj bi Sporazum učinkoval kot predpis ali splošni akt, bi moral biti sprejet po predpisanem postopku in ustrezno objavljen, kar pa do tega trenutka ni bil," je v sporočilu za javnost zapisal kobariški župan Marko Matajurc.

Uporabnike vstopno-izstopnih mest, vodnike plovil, organizatorje raftinga in nadzorne organe na območju občin Kobarid, Tolmin in Bovec zato obvešča, da še naprej veljajo "izključno veljavni in objavljeni odloki o določitvi plovbnega režima na reki Soči, kot jih je sprejela posamezna občina."

Nov sporazum prinaša ceno 15 evrov za enotno dnevno dovolilnico po vsej Soči od Bovca do Tolmina.
FOTO: Bobo

Kot je še zapisal, iz pravne presoje izhaja tudi, da nov sporazum ni bil sklenjen v skladu z veljavno zakonodajo. "Zakon o lokalni samoupravi določa, da občino predstavlja in zastopa župan, zato občinski svet ne more pooblastiti občinskega svetnika ali druge osebe za podpisovanje sporazumov v imenu občine. Ker Sporazuma župan Občine Kobarid ni podpisal niti ga naknadno ni odobril, ta za Občino Kobarid ne ustvarja pravnih učinkov,"

Kobariški občinski svet je sporazum namreč potrdil na izredni seji 7. maja. Ker župan Matajurc sklepov ni podpisal, so jih svetniki konec maja na izredni seji potrdili znova. Ob tem so opozorili, da izvrševanje zakonitih sklepov občinskega sveta ni le županova pristojnost, temveč tudi zakonska dolžnost.

Med sklepi obeh izrednih sej je bilo tudi pooblastilo občinskemu svetniku Veliščku, da v imenu občine Kobarid podpiše sporazum. "S tem se županu ne odvzema pristojnosti podpisa in se ne posega v njegovo zakonsko pristojnost, se pa odpravlja nezakonitost, ker sporazuma noče podpisati," je ob podpisu povedal Velišček.

Vsebinska neskladja

Nov sporazum o uporabi enotne dovolilnice je po navedbah Matajurca tudi vsebinsko neskladen z veljavnimi občinskimi odloki. "Med ugotovljenimi razlikami so različne ure izstopa iz plovbnega območja, različne cene dovolilnic, različno urejen status dovolilnic za stalne prebivalce ter različno urejena vprašanja subvencij. Posamezne rešitve, predvidene v Sporazumu, v veljavnih občinskih odlokih niso predvidene oziroma so urejene drugače." Na kobariški občini zato ocenjujejo, da uvedba novosti, predvidenih v Sporazumu, brez predhodnih sprememb veljavnih občinskih odlokov ni mogoča.

Matajurc je sosednji občini Tolmin in Bovec obvestil, da sporazum ni skladen z veljavno zakonodajo in da za kobariško občino novi sporazum ne velja. "Občina Kobarid bo zadevo dodatno proučila in po potrebi uporabila ustrezna pravna sredstva oziroma sprožila ustrezne postopke," je v izjavi še zapisal Matajurc.

Kaj določa sporazum o enotni dovolilnici za plovbo po Soči?

Kobariški občinski svet je v začetku maja na izredni seji potrdil sporazum o plovbi po Soči. Predvidoma je začel veljati 1. junija, prinaša pa ceno 15 evrov za enotno dnevno dovolilnico po vsej Soči od Bovca do Tolmina.

Sporazum med drugim določa količnik delitve presežkov prihodkov nad odhodki po ključu po 45 odstotkov za občini Bovec in Kobarid ter 10 odstotkov za Tolmin.

Preberi še 15 evrov za plovbo po vsej Soči od Bovca do Tolmina

Njegovo sprejetje je predlagala skupina kobariških občinskih svetnikov, ki je zahtevala tudi sklic izredne seje. Kobariški župan Matajurc seje ni hotel sklicati in so jo zato morali sklicati svetniki sami.

Župan Matajurc je že takrat napovedal, da sporazuma ne bo podpisal, zato so na seji sprejeli sklep, da v tem primeru sklep v imenu občine podpiše svetnik Branko Velišček, sicer član delovne skupine, ki je sporazum pripravljala. Kot je novinarjem povedal Velišček, so vsebino sporazuma oklestili na tiste postavke, ki so jih nesporno lahko uskladile vse tri občine.

Sporazum prinaša tudi premik konca glavne sezone s 1. na 15. september.
FOTO: Aljoša Kravanja

V prvi vrsti gre za enotno dovolilnico in s tem pristojbino, nadalje pa tudi skupnega upravljavca vstopno-izstopnih mest (to bo Komunala Tolmin) in skrbnika plovbnega območja (to bo medobčinska uprava).

Sporazum predvideva enoten, 50-odstotni popust v pred- in posezoni ter enoten urnik plovbe po Soči. Določa tudi enotne subvencije (90 odstotkov za prebivalce Tolmina, Kobarida in Bovca, 80 odstotkov za kategorizirane športnike in organizirane šolske skupine in 50 odstotkov za mlajše od 15 let).

Sporazum prinaša tudi premik konca glavne sezone s 1. na 15. september, predlagatelji pa so sklenili, da bo v izogib zmedi med uporabniki začel veljati 1. junija, torej hkrati z začetkom visoke sezone.

Zakaj kobariški župan skupni dovolilnici nasprotuje?

Kobariški župan med razlogi za nasprotovanje skupni dovolilnici izpostavlja oškodovanje občinskega proračuna. Matajurc je prispeval izračun, po katerem naj bi kobariška občina, če bi na Soči prodali enako dovolilnic kot lani, letos z na seji sprejetim sporazumom dobila 543.000 evrov manj kot lani.

Matajurc meni, da nov sporazum obremenjuje okolje in otežuje ribiški turizem.
FOTO: Bobo

Predlagatelji so sicer opozorili na napake v tem izračunu, med drugim, da so v njem upoštevani bruto zneski, od katerih bi bilo treba prej odšteti še stroške, ki nastanejo z upravljanjem vstopno-izstopnih mest, ter da upošteva prihodek vseh treh občin, in ne le dela, ki odpade na kobariško občino. Tolminski župan Alen Červ pa je izpostavil, da je največja neznanka, koliko ljudi se letno sploh spusti po Soči in bo torej kupilo dovolilnico. Te številke bodo prvič znane šele po koncu sezone, ker so šele letos tudi v Bovcu prešli na sistem osebnih dovolilnic.

Kobariški župan nasprotuje tudi financiranju vzdrževanja vstopno-izstopnih mest iz skupnega proračuna, saj je teh mest več v Bovcu kot v Kobaridu.

Nasprotovanje je znova izrazil tudi na seji občinskega sveta konec maja. Med drugim je opozoril, da bo zaradi enotne dovolilnice plovba manj transparentna, več plovil na Soči pa bo pomenilo tudi večjo obremenitev za okolje in manj prostora za denimo ribiški turizem.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
01. 06. 2026 17.17
Najslabše jo bodo odnesli - turisti, ki se bodo vrniki več.
NeXadileC
01. 06. 2026 17.17
...ne bodo vrnili več.
