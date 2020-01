Kobejev helikopter zgrešil vrh hriba le za dobrih šest metrov

Helikopter košarkarske legende Kobeja Bryanta je pred nesrečo padal s hitrostjo 600 metrov na minuto in ostal v enem kosu, preden je udaril ob teren, so sporočili iz ameriške agencije za varnost v prometu. Vrh hriba naj bi zgrešili le za šest do devet metrov, so pojasnili, in s prstom so pokazali tudi na zvezno upravo za letalski promet, ki ni implementirala njihovih varnostnih priporočil za takšne helikopterje.

Okoliščine helikopterske nesreče, v kateri je umrlo devet ljudi, med njimi tudi košarkarski zvezdnik Kobe Bryantin njegova 13-letna hči Gianna, še vedno ostajajo precej nejasne. Kot so sporočili iz Ameriške agencije za varnost v prometu (NTSB), je helikopter le za približno šest do devetmetrov zgrešil vrh hriba, ob tem pa so dejali še, da je padal s hitrostjo 600 metrov na minuto (2000 čevljev na minuto oz. 36 kilometrov na uro), kar je precej višja hitrost od običajne pristajalne za helikopter. V teren trčili z veliko hitrostjo Komunikacijo s kontrolo zračnega prometa so izgubili na višini okrog 700 metrov, pilot pa je dejal, da se vzpenja, da bi se izognil plasti oblakov, poroča CNN. Ta, zadnji kontakt s kontrolo so zaznali ob 9.45 po lokalnem času, prvi klici na urgentno številko pa so prišli le dve minuti pozneje, je povedal šerif losangeleškega okrožjaAlex Villanueva. Kot je povedala Jennifer Homendy iz NTSB, je helikopter po vzpenjanju začel padati naprej levo. Padanje je glede na podatke leta trajalo verjetno med 20 in 30 sekund.

V teren so trčili z veliko hitrostjo, ali bi lahko pilot izgubljanje višine še popravil, pa bodo morali še ugotoviti. Kot je dodala, ni šlo za običajno spuščanje za tak helikopter, saj je bila hitrost neobičajno velika. "Ni šlo za običajno hitrost pri pristajanju," je pojasnila. Tudi hitrost, ki jo je bilo mogoče razbrati iz transponderja, kaže, da je helikopter v zadnjih trenutkih letel s hitrostjo 161 vozlov (300 kilometrov na uro). Ta hitrost je tudi večja od maksimalne za helikopter v normalnih režimih letenja in hitrost, pri kateri se lahko začnejo pojavljati poškodbe na helikopterju, ki lahko posledično tudi razpade (Vne). Vne za model helikopterja Sikorsky S76 je 155 vozlov, kar je približno 287 kilometrov na uro. Deli helikopterja so bili raztreseni na območju dolžine dobrih 150 metrov. Medtem ko je NTSB v torek nadaljevala pobiranje razbitin na težko dostopnem terenu, so preiskovalci že začeli preiskavo vzrokov nesreče, pridružil pa se jim je tudi FBI. V torek so tudi sporočili, da so našli vseh devet trupel. Kot je razložila Homendyjeva, bodo v desetih dneh izdali predhodno poročilo, ki ne bo vsebovalo končnih ugotovitev, izsledkov, analiz ali priporočil, ampak samo informacije o dejstvih. "V približno 12 do 18 mesecih upamo, da bomo imeli končno poročilo z vsemi ugotovitvami, priporočili in neverjetnejšim vzrokom za nesrečo. V tem času, upajmo, da bomo že lahko izdali nujna varnostna priporočila, ki bi lahko preprečila podobne nesreče v prihodnje," je povedala v izjavi za medije. Zvezna uprava za letalski promet ni implementirala varnostnih priporočil V zvezi z varnostnimi priporočili je Homendyjeva dejala, da helikopter ni bil opremljen s sistemom za opozarjanje trka s terenom, ki pilota opozori, če se približa terenu, in izpostavila, da Ameriška zvezna uprava za letalski promet (FAA) v preteklosti ni implementirala dveh njihovih priporočil.

Leta 2004 je NTSB, po nesreči podobnega helikopterja v Teksasu, v kateri je umrlo deset ljudi, izdala prav priporočilo, da so vsi obstoječi in na novo registrirani helikopterji v ZDA z vsaj šestimi sedeži opremljeni s sistemom za opozarjanje trka s terenom. "Tega priporočila FAA ni implementirala. Leta 2014 smo to označili kot nesprejemljivo," je pojasnila Homendyjeva. Poleg tega FAA ni implementirala niti priporočila, ki ga je NTSB izdal po nesreči leta 2005 v Baltskem morju, po katerem naj bi bili vsi podobni helikopterji opremljeni s črnima skrinjicama za zapisovanje podatkov o letu in snemanje zvoka. Osrednja točka preiskave je vreme

Legendarni košarkar Kobe Bryant je umrl v nedeljo v helikopterski nesreči. Namenjen je bil na tekmo svojega kluba Mamba Sports Academy, na kateri bi igrala tudi njegova 13-letna hči, ki je bila z njim na krovu. V nesreči je poleg njiju umrlo še sedem ljudi. FOTO: Profimedia

Že kmalu po nesreči so preiskovalci sporočili, da bo vreme ena od osrednjih točk, na katere se bodo osredotočili, saj so bile vremenske razmere v Los Angelesu med nesrečo izjemno slabe. Zaradi goste megle je losangeleška policija prizemljila vse helikopterje. Meteorolog Michael Guy je povedal, da so bile razmere za letenje izjemno slabe: "Relativna vlažnost je bila 100-odstotna, kar pomeni, da je bil zrak kot juha." Poleg megle je v Los Angelesu zrak močno onesnažen tudi zaradi divjanja gozdnih požarov. Podatki o letu kažejo, da se je helikopter s prvimi težavami zaradi vremena soočil, ko so leteli nad losangeleškim živalskim vrtom. Območje so obkrožili najmanj šestkrat pri zelo nizki višini, okoli 270 metrov nad terenom, kar verjetno pomeni, da so čakali na izboljšanje razmer. Pilot je s kontrolnim centrom na letališču Burbank stopil v stik okoli 9.30 zjutraj po lokalnem času. Helikopter je obrnil proti severu, pozneje pa proti zahodu. Okoli 9.40 so se znašli v še gostejši megli, zato so zavili proti jugu. To je bila kritična poteza, saj so zavili proti hribovitemu predelu. Leteli pod posebnimi pogoji Objavljeni posnetki s ključnimi podatki za helikopter Sikorsky S-76B, kažejo, da je posadka helikopterja letela pod posebnimi pogoji VFR (letenje pod vizualnimi pogoji), po katerih mora pilot med letom vedno držati 1500 metrov horizontalne in 300 metrov vertikalne separacije od oblakov. Pod 300 metri je v primeru posebnih pogojev, ki jih ob najavi leta sprejme kontrola zračnega prometa, možna tudi manjša oddaljenost.

