'Živali pretepa in brca tako močno, da po tleh ležijo njihovi zobje'

Društvo za zaščito konj je podalo prijavo zoper lastnika iz Grosupljega zaradi zanemarjenja in trpinčenja živali. Več kot 20 kobil živi v blatu, nimajo vode, hrana pa jim je položena kar med njihove iztrebke. Ko je ena od kobil poginila, jo je lastnik ves dan pustil ležati v blatu z drugimi konji, ki so hodili po njej. Grosupeljčan je zaposlen v veterinarski ambulanti, društvo je prijavilo tudi njegovega delodajalca.

Živali, ki obležijo, se iz blata ne morejo same dvigniti, potrebno jih je dvigovati. FOTO: Društvo za zaščito konj

V Društvu za zaščito konj so na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter tamkajšnji inšpektorat podali prijavo zoper lastnika kmetije iz Grosupljega zaradi zanemarjenja in trpinčenja živali. Po poročanju društva ima v lasti okoli 20 plemenskih kobil hladnokrvne oziroma posavske pasme, pri njem naj bi bila nastanjena tudi dva državna plemenilna žrebca. Vhlevljenih naj bi imel še okoli 10 govedi, je lastnik psa in nekaj mačkov ter kuncev. Obležijo v iztrebkih in se ne morejo sami dvigniti

Državni plemenski žrebec je privezan v hlevu, tudi on stoji v gnojevki in lastnih iztrebkih. FOTO: Društvo za zaščito konj

"Vse živali živijo v izredno slabih pogojih, v veliki agoniji. Iz priloženih fotografij je razvidno, da konji živijo v blatu in svojih iztrebkih, nimajo vode in hrane oziroma ko to dobijo, je ne morejo normalno zaužiti, saj jim je položena v gnoj. Živali, ki obležijo, se iz blata ne morejo same dvigniti, potrebno jih je dvigovati. Če uidejo, se sprehajajo po cesti in ogrožajo promet ali pa hodijo k sosedom. Državni plemenski žrebec je privezan v hlevu, tudi on stoji v gnojevki in lastnih iztrebkih. Ko je poginila kobila, jo je lastnik ves dan pustil ležati v blatu z drugimi konji, ki so hodili po njej, da so jo zvečer komaj izvlekli. Bila je tako umazana in pohojena, da niti sam ni vedel, katera kobila mu je poginila. Po vsej verjetnosti pa so, glede na to, da ima v oskrbi dva državna žrebca, vse kobile tudi breje," o grozljivih razmerah na kmetiji poročajo iz društva. Govedo pretepa, da po hlevu ležijo njihovi zobje

Državni zbor je prejšnji teden s 47 glasovi za in 37 glasovi proti potrdil dopolnjeni predlog novele stvarnopravnega zakonika, po katerem živali niso več opredeljene kot stvari, temveč kot čuteča živa bitja.

Dodajajo, da lastnik tudi ostalim živalim na kmetiji odteguje vodo in jih krmi "le, če se mu ljubi". Sploh stanje govedi je slabo: "Tudi te živali stojijo in živijo večinoma v gnoju, privezane na verige, ki se jim vraščajo, česar ne uredi in ne zdravi. Pretepa in brca jih tako močno, da po tleh ležijo njihovi zobje." Je tudi lastnik psa, ki je prav tako deležen brc in pretepanja, poročajo v Društvu za zaščito konj. "Hrane in vode mu ne daje, njegov izgovor je, da za to nima časa. Nepotrebno se mu zdi tudi hranjenjepribližno desetih mačk, saj so te po njegovem na kmetiji zato, da lovijo miši, kar pomeni, da si morajo same najti hrano, če želijo preživeti." Po pripovedovanju očividcev naj bi otroci imeli tam tudi dva hišna kunca, ki jim ju ne dovoli odpeljati, zanju pa tudi ne skrbi.