Kobilarna Lipica: čaka jih celovit nadzor veterinarske inšpekcije

"Prišlo je do medsebojnega poškodovanja konj zaradi nepravilnega postopka pri združevanju konj," je pojasnila direktorica Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak. Povedala je, da so inšpektorji ob pregledu kopirali določeno dokumentacijo in na podlagi tega ugotovili odgovorno osebo, zoper katero bodo uvedli prekrškovni postopek.

Veterinarji so ob pregledu zaznali še, da tudi posamezne druge živali niso v optimalni kondiciji, zato bodo izvedli celovit nadzor. Ta se je dejansko že začel s ponedeljkovim inšpekcijskim pregledom v kobilarni in bo trajal predvidoma mesec in pol do dva meseca, je dodala Bizjakova.

V tem času bodo inšpektorji pregledali, kako se ravna z živalmi in kakšna je posledica tega ravnanja, je dejala. Gre za med 300 in 400 konjev na različnih lokacijah. Po opravljenem celovitem nadzoru bo inšpekcija ugotovitve predstavila v poročilu.

Nazadnje je po njenih informacijah celovit nadzor kobilarne bil izveden pred leti, ko je prišlo do več zaporednih poginov konjev.

Kobilarna Lipica se na dogodke še ni odzvala. Predstavniki kobilarne naj bi sicer očitke o nestrokovnem ravnanju s konji zavračali.