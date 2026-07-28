Koča na Golici v težavah: pretrgala se je nosilna jeklenica tovorne žičnice

A kar naenkrat se je trenutek veselja spremenil v trenutek groze. Med obratovanjem se je namreč na zgornjem sidrišču nenadoma pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice. Z ogromno silo je poškodovala hišico zgornje postaje, se ovila okoli stebra, košara z orodjem pa je strmoglavila v globino, pišejo.

Kot so sporočili iz Planinskega društva Jesenice, so ravno končali na novo urejen vhod Koče na Golici. "Po nekaj dnevih prostovoljnega dela, prevozov materiala in delovnih akcij smo bili ponosni, da je projekt uspešno zaključen," so zapisali v objavi na Facebooku.

Kljub nevarnemu dogodku se je nesreča končala brez poškodovanih. Upravljavec žičnice Nejc je bil v času dogodka le nekaj metrov stran, zato so v Planinskem društvu danes predvsem hvaležni, da je nastala zgolj materialna škoda.

A posledice okvare segajo precej dlje od poškodovane infrastrukture. Tovorna žičnica je za Kočo na Golici ključnega pomena, saj predstavlja njeno življenjsko povezavo z dolino. Po njej na goro prevažajo hrano, pijačo, plin, gradbeni material, opremo in vse drugo, kar koča potrebuje za nemoteno delovanje. Brez nje je oskrba koče močno otežena.

Dogodek je prišel tudi v najslabšem možnem trenutku. Pred vrati je namreč eden največjih projektov zadnjih let: obnova fasade Koče na Golici. Ves potreben gradbeni material bi morali na goro pripeljati prav s tovorno žičnico, zato bo njena okvara močno vplivala na izvedbo načrtovanih del.

"Danes smo žalostni. Potrti. Iskreno povedano tudi precej nemočni," pravijo v društvu. "Toda če nas je delo v Planinskem društvu Jesenice česa naučilo, potem je to, da se težav ne rešuje z obupom, ampak s pogumom, znanjem in medsebojno pomočjo."

Pred njimi so zdaj zahtevni dnevi. Najprej bo treba natančno ugotoviti vzrok nesreče, oceniti nastalo škodo in poiskati način, kako čim prej ponovno vzpostaviti oskrbo koče.

"Ne bo lahko, a Golica nas je že velikokrat naučila, da se na vrh pride korak za korakom," so zaključili.