Koča na Okrešlju skoraj pod streho

V teh deneh, preden pade sneg, morajo tako zgolj še do konca zaščititi kočo. "Zapreti oziroma prekriti moramo spodnja vrata in okna ter postoriti še druge malenkost," je pojasnil Povše. Sicer pa so od začetka poletja do zdaj hišo zgradili do konca, jo popolnoma izolirali, postavili so tudi notranje stene. "Takoj ko sneg skopni spomladi, bomo nadaljevali. Takrat moramo pokriti streho in pa urediti vse električne in strojne inštalacije," je dejal predsednik, ki upa, da se sneg ne bo obdržal tako dolgo kot letos – do konca junija – zaradi česar so gradbena dela zastala.