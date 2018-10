Koče v gorah zapirajo vrata, preverite, katere so odprte in kje so bivaki

Na Planinski zvezi Slovenije (PZS) so na podlagi ocene uspešnosti obratovanja planinskih koč na osnovi vprašalnika primerjali sezone zadnjih pet let glede na število gostov, nočitev in prometa. Kot so sporočili na PZS, je "letošnja sezona bila za planinske koče približno pet odstotkov boljša od petletnega povprečja. Dobra je bila predvsem za visokogorske koče, kjer beležijo v povprečju desetodstotno boljšo sezono od petletnega povprečja. Temu je botrovalo nadpovprečno stabilno in sončno vreme in še vedno porast tujih obiskovalcev v visokogorju. Največji obisk, a s tem tudi že pritisk, je predvsem na planinskih kočah v širši okolici Triglava."

Podatki PZS tako kažejo, da se število obiskov koč v sredogorju in nižje drži nekje na petletnem povprečju, a je bil porast obiska v visokogorju tako velik, da je bil zato obisk poleti slabši od večletnega povprečja. Povečuje se tudi obisk tujcev na Slovenski planinski poti, so zapisali pri PZS. Pomanjkanje kadra in preobremenjenost infrastrukture tako pesti številne koče in kot je strnil strokovni sodelavec PZS Dušan Prašnikar: "Letos so se planinska društva srečevala s problematiko pomanjkanja kakovostnega kadra, ki bi bil pripravljen delati v kočah, in hkrati s pogostim menjavanjem osebja. Močan porast prihoda turistov v Slovenijo je povzročil splošno pomanjkanje kadra v gostinsko-nastanitvenih objektih, kar se je še potenciralo v planinskih kočah, kjer so delovni pogoji drugačni in težji."

Koče zapirajo vrata

Visokogorske koče v Julijskih Alpah so večinoma že zaprle vrata, tako da se tisti, ki nujno potrebujejo prenočišče, če jih je zajelo neurje ali prehitela noč, lahko zatečejo v številne zimske sobe in bivake, ki so odprti celo leto. Seznam zatočišč in bivakov si lahko ogledate s klikom na zemljevid.