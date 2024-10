Kočevje po Prebiliču: Kdo bo novi župan?

37 volišč v občini bodo odprli ob 7. uri in zaprli ob 19. uri. Prvi delni neuradni izidi volitev naj bi bili predvidoma znani že danes. Volilno pravico v občini ima sicer nekaj več kot 13.000 volivk in volivcev.

Trije od kandidatov – Gregor Košir, Vesna Lisac in Robert Tomazin - so že zdaj tesno vpeti v politično življenje v občini. Košir je občinski svetnik in podžupan, ki po odhodu Vladimirja Prebiliča začasno upravlja funkcijo župana, Lisac in Tomažin sta občinska svetnika. Alenka Jelenovič pa je podpredsednica SNS.