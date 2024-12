Kočevje za prenos oskrbe na domu na javni zavod

Pravico glasovati je imelo nekaj več kot 13.000 volivk in volivcev. Do 11. ure jih je na volišča prišlo 4,43 odstotka, do 16. ure 11,18 odstotka, končna volilna udeležba pa je bila 14,93-odstotna.

Na referendumu so na zahtevo Zavoda Jutro volivke in volivce povprašali, ali so za to, da se uveljavi odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za pomoč in oskrbo na domu Kočevje. Ta predvideva, da bo občina izvajanje oskrbe na domu julija prihodnje leto prenesla na novoustanovljeni občinski zavod.

Po prepričanju župana Gregorja Koširja bodo tako dobili boljši nadzor nad storitvami, te pa naj bi bile tudi bolj kakovostne.