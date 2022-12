Kociper: Bobnarjeva meni, da lahko samo ona izbira šefa Policije

Notranja ministrica Tatjana Bobnar predsedniku vlade Robertu Golobu v pismu očita poskus politizacije policije. Neimenovanje Boštjana Lindava za polni mandat vidi kot potezo brez primere v zgodovini Policije. Maša Kocpier pravi, daj o stališče Bobnarjeve zelo preseneča. "Ministrica vladi ni predlagala imenovanja Boštjana Lindava za polni mandat, ampak je predlagala podaljšanje njegovega mandata za šest mesecev. Druga stvar pa je, da je ministrica očitno pozabila, da direktorja policije ne imenuje minister za notranje zadeve, ampak vlada, kot kolektivni organ. To, da ministrica misli, da bi ona sama in kot edina morala imenovat direktorja, bi pomenilo, da v zakonodaji piše, da ga ona samostojno imenuje. Zakonodaja pa pravi, da direktorja Policije imenuje vlada."

Vinko Gorenak se s Kociprovo nikakor ne strinja. "Predsednik vlade predloga Bobnarjeve ni želel dati na dnevni red. To je problem. Ko sem bil notranji minister pa je bilo tako, da se je prijavilo več kandidatov, štiri ali pet. V Vili Podrožnik sva se na balkonu pogovarjala s predsednikom vlade Janezom Janšo. Takrat sem dejal, da bom predlagal g. Venigerja, on pa je dejal: 'A ne bi ti predlagal nekoga drugega? Mislim, da bi bil ta boljši.' Zelo jasno sem mu rekel: 'Ne, gospod predsednik, jaz bom delal z njim.' In Janša je popustil in rekel: 'Prav, bo pa g. Veniger in boš ti delal z njim.' In sva delala odlično."

Na to, da je največji očitek Golobu, da imenovanja Lindava ni želel umestitit na dnevni red za funkcijo s trajnim mandatom, pa Kociprova odgovarja, da je seznanjena s tem, da je ministrica prišla zgolj s predlogom za podaljšanje imenovanja Lindava. Ob tem pa je dejala, da je pri vsem skupaj najbolj moteče to, da bi lahko ministrica izkoristila zakonsko možnost razprave na vladi, ki o tem kolektivno odloča. Dejala je, da bi morala ministrica najprej osebno stopiti do predsednika vlade in se z njim pogovoriti, ne pa da je šla pred medije. "Tako pa je šla v javnosti in insinuirala, da obstajajo neki pritiski, kar je zvenelo grozno. Sedaj pa PV zahteva, da pove, kdo je pritiskal in kdaj."