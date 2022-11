Kode za popust: kje jih najti in kako jih uporabiti

Za razliko od papirnatih kuponov oziroma vavčerjev so ta orodja digitalna in jih je mogoče uporabljati v spletnih trgovinah, vključno s priljubljenimi platformami, kot so Amazon, Asos in podobne. Iskanje kod za popust je preprosto: obstajajo ugledna spletna mesta, ki promocije nenehno posodabljajo in vam tako omogočajo prihranek pri katerem koli izdelku. Tukaj je opisano, kako jih poiščete in pravilno uporabite ob nakupovanju prek spleta.

Kje najti kode za popust

Obstaja veliko načinov za iskanje promocijskih kod. Prvi je, da se obrnete neposredno na spletno trgovino, kjer želite nakupovati. Številne spletne trgovine v Sloveniji svojim strankam občasno pošiljajo ekskluzivne popuste ali pa kode pošljejo tistim, ki se naročijo na njihove e-poštne novice. Kode se pogosto pojavijo takrat, ko je košarica zapuščena: spletna trgovina želi uporabnika povabiti k zaključku nakupa, zato na izdelke v košarici uveljavi popust in ga pošlje po e-pošti. Kode se lahko strankam pošljejo tudi prek SMS-a ali WhatsApp-a.

Enega najlažjih načinov za iskanje kod za popust predstavljajo specializirani portali, kot je www.promocijskekode.com. Ta spletna mesta so bila ustvarjena prav za zbiranje in organiziranje promocij, ki so na voljo na različnih spletnih trgovinah. Poleg tega pogosto ponujajo tudi kupone, ki jih zagotavljajo izključno spletne trgovine.

Na voljo je tudi veliko aplikacij za iOS ali Android, ki vsebujejo promocijske kode za slovenski trg. Aplikacijo enostavni prenesete, nato pa poiščete kodo za popust glede na vrsto izdelka ali spletno trgovino. Potem je tu še nekaj aplikacij za sporočanje, kot je Telegram, kjer lahko najdete skupine in kanale, ki so namenjeni prav iskanju kod po spletu.

Tisti, ki veliko brskajo po spletu, morda prek brskalnika na računalniku, lahko uporabljajo tudi razširitve za Chrome, ki skenirajo spletno mesto, po katerem brskajo, in najdejo kodo za popust. Druga rešitev so iskalniki, kot je Google: z vnosom določenega vprašanja vam prikažejo vsa spletna mesta, vključno s številnimi zelo ozko usmerjenimi, kjer najdete kupone, ki jih lahko takoj uporabite.

Kako na spletni trgovini vstaviti kodo za popust

Ko imate enkrat kodo, je uporaba zelo preprosta. Vnos zaporedja številk in črk se izvede med zaključevanje nakupa, torej na strani košarice. Na tej strani bo vedno na voljo ustrezno polje, v katerega vnesete kodo. Po kliku na Potrdi, sistem takoj preračuna skupni znesek naročila in prikaže znižano ceno.

Da bi se izognili neprijetnim presenečenjem, je vedno treba upoštevati vrednost popusta in njegovo veljavnost ter vse izdelke, za katere je koda aktivna. Pravzaprav se promocija velikokrat nanaša le na določene izdelke, v nekaterih primerih pa je potrebno celo doseči določen znesek naročila.

Notino, AboutYou, Modivo in več: vse kode za popust, ki jih lahko najdete na spletu

Po statistiki je najlažje najti kode za popust pri elektroniki, oblačilih, obutvi in izdelkih široke potrošnje nasploh. Tukaj so tisti, ki jih potrošniki v Sloveniji najbolj obožujejo. Na prvem mestu so kode za popust pri Notino, ki so med slovenskimi kupci najbolj priljubljene. Govorimo o najbolj znani in najbolje preskrbljeni spletni trgovini s kozmetičnimi izdelki v Sloveniji. Na Notino je mogoče najti resnično vse iz kozmetičnega in parfumskega področja, odlikuje pa ga odlična podpora strankam.

Sledi About You, ki ponuja predvsem občasne kode za popust za določene kategorije izdelkov. Običajno so objavljene na domači strani spletne trgovine in trajajo dlje časa. Za ljubitelje mode so nepogrešljive kode za popust pri eObutev, pomembne spletne trgovine z oblačili, obutvijo in modnimi dodatki. Kuponi veljajo tudi na tujih trgih: v Franciji, Nemčiji, Italiji in Španiji.

Med glavnimi slovenskimi spletnimi trgovinami, kjer lahko koristite kode za popust, izpostavljamo še Zoohit, Myprotein, Spartoo, Answear in Electronic Star.

Naročnik oglasa je Notino.