Kodeks oblačenja v šolah, da ali ne?

Kazanje popka s tako imenovanimi "crop topi"(op. p. majice, pri kateri kažeš popek), mini ali včasih celo "mikrokrila", pregloboki dekolteji, skrivanje pod kapucami ali neprimerni napisi na majicah, pretiran make-up. Zakaj ne bi raje poudarili lastno dostojanstvo in naravno lepoto, dijakom z dobronamernimi napotki polagajo na srce.

"Zavedamo se, da mladi vendarle še iščejo svoj prostor pod soncem, je pa res, da si morda svojo samopodobo in pa samozavest velikokrat gradijo na nekih napačnih predstavah, ki jih povezano z mobilnimi aparati dobijo preko spletnih omrežij, kjer dobijo neke popačene predstave o tem, kaj je lepo. In ravno zaradi tega smo se odločili, da gremo malo v to akcijo," pravi ravnateljica Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo (ŠETK) Šolskega centra Ptuj Darja Herb.

To niso prepovedi, ki bi nosile sankcije, pač pa priporočila in osveščanje mladih, poudarja. O tem so se z njimi tudi predhodno pogovorili s ciljem: "Kako mlade navaditi, da se znajo obleči po nekem bontonu, glede na poklice, za katere se pripravljajo, da znajo ločiti, kaj je šolski prostor, kaj je zabava, kaj je druženje s prijateljem, plaža, kaj je gledališče. In v tej smeri smo začeli voditi med dijaki pogovore, kaj je primerno in kaj ni primerno," dodaja Herbova.