Kofein, sladkor, barvila, arome ... Zakaj jih otroci še vedno pijejo?

Najboljša pijača je voda, dobra izbira so tudi nesladkani čaji ali z vodo razredčeni 100-odstotni sadni sokovi, poudarjajo strokovnjaki, ki otrokom in mladostnikom odločno odsvetujejo pitje energijskih pijač. Mladi jih za moč in energijo ne potrebujejo, potrebujejo pa uravnoteženo prehrano, redno ukvarjanje s športom ter kakovosten spanec oz. dovolj počitka, poudarjajo. Opažajo pa, da jih otrokom velikokrat ponudijo starši sami, ki se ne zavedajo, kako nevarne so v resnici.

icon-expand Energijske pijače FOTO: iStock

Energijske pijače niso primerne za otroke in mladostnike, je sporočilo akcije s sloganom "Do dobre energije brez energetskih pijač". "Nobenega dobrega razloga ni, da bi otroci in mladostniki pili energijske pijače, a ravno oni so največji porabniki teh pijač, poraba med njimi pa zaskrbljujoče narašča. Tako starši kot mladi se premalo zavedajo tveganj," je ob njenem začetku povedala Vesna Marinko, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje.

"Energijske pijače na hitro poživijo uporabnika, dolgoročno pa izjemno slabo vplivajo na njegovo zdravje in energijo za spopadanje z vsakodnevnim stresom in drugimi izzivi." —Prof. Gregor Jurak, Fakulteta za šport

Sveži podatki raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da po energijskih pijačah posega več kot 40 odstotkov mladostnikov. "Energijske pijače pije vsak peti 11-letnik in že vsak drugi 15-letnik," je dejala dr. Urška Blaznik. "Ista raziskava kaže, da je le približno petina (19,7 %) mladostnikov vse dni v tednu telesno dejavnih vsaj eno uro na dan skladno s priporočili in da se odstotek redno telesno dejavnih mladostnikov znižuje, slabšajo pa se tudi rezultati na področju spanja mladostnikov. Le nekaj več kot tretjina (38,7 %) 11- in 13-letnikov in približno petina (19,3 %) 15- in 17-letnikov spi med šolskimi dnevi v skladu s priporočili," so dodali na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje dodajajo. Sporočilo, ki ga želijo prenesti, je: Mladi za moč in energijo ne potrebujejo energetskih pijač, ampak uravnoteženo prehrano, redno ukvarjanje s športom ter kakovosten spanec oz. dovolj počitka. Zaskrbljujoči so tudi rezultati ankete, ki jo je med ljubljanskimi osnovnošolci leta 2021 izvedla Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). "Ugotovili smo, da energijske pijače nemalokrat otrokom ponudijo starši sami, misleč, da gre le za eno izmed brezalkoholnih pijač," je povedala Anja Bolha z ZPS. "Prav tako je problematično agresivno oglaševanje energijskih pijač. Pojavljajo se kot promotorji športnih dogodkov in sponzorji uspešnih športnikov, kar daje mladostnikom in tudi staršem vtis, da so energijske pijače primerne za uživanje med športno aktivnostjo," je izpostavila.

"Ne zamenjujmo energijskih pijač s športnimi napitki, ki so namenjeni nadomeščanju izgubljenih snovi med naporno vadbo. Zaradi povečanega znojenja med vadbo in diuretičnega učinka kofeina lahko pride do hude dehidracije, močnejšega in hitrejšega bitja srca in zapletov delovanja srčne mišice, lahko se sprožijo srčne aritmije," pa je dr. Nina Makuc iz Slovenske antidoping organizacije povedala, zakaj je uživanje energijskih pijač ob večjih telesnih naporih oz. ob intenzivni vadbi še posebej tvegano.

Kakšna je razlika med energijskimi pijačami in športnimi napitki? "Energijske pijače poleg visoke vsebnosti sladkorja in kofeina praviloma vsebujejo številne zeliščne izvlečke, tavrin, glukoronolakton, l-karnitin, aminokisline, arome in druge substance, ki so za otroke in mladostnike nepotrebne in potencialno škodljive. Za razliko od energijskih pijač športne napitke uvrščamo v kategorijo športne prehrane in predstavljajo predvsem z elektroliti (natrij, kalij, klor, kalcij, itd.) in ogljikovimi hidrati (glukoza, fruktoza, maltodekstrin) obogatene napitke, ki so namenjeni uživanju med vadbo. V zadnjih letih se na trgu pojavljajo tudi športni napitki, ki vsebujejo druge učinkovine in po sestavi niso podobni 'tradicionalnim' športnim napitkom. Otroci in starši naj bodo zato zelo pozorni, da športni napitki ne vsebujejo stimulansov in dodatkov, ki naj bi povečali zmogljivost in niso primerni za otroke in mladostnike." (Vir: Olimpijski komite Slovenije Združenju športnih zvez)