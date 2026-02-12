Kofetarica namesto kave v rokah drži brzostrelko, ministrica zgrožena

Med izdelki na spletni strani društva Nova smer tudi majica s podobo Kofetarice, ki drži ameriško brzostrelko iz druge svetovne vojne. Cena je bila 20 evrov. Zjutraj je bila še na voljo, dopoldne jo je društvo umaknilo s prodaje. "Se nikakor ne strinjam s tem, da Kofetarici ob vsej njeni uglednosti, ki jo uživa v svetu in predvsem doma, kdorkoli prilepi takšno orožje, kot je Thompson," pojasnjuje lastnik slike Peter Hribar. Zgrožena je tudi kulturna ministrica Asta Vrečko. "To kaže na popolno nespoštovanje umetnikov, umetniških del, avtorskih pravic in naše dediščine." Nedopustna je podoba z brzostrelko, še pravi ministrica, ki je zgrožena tudi, da so želeli s to podobo služiti.

Originalna slika je v Narodni galeriji. A ne oni ne lastnik niso bili obveščeni o predelavi slike, pa bi morali biti, zato je bil šok toliko večji, pravi Hribar. "Meni je bila kršena pravica nedotakljivosti lastništva." O tem je jasen 44. člen Zakona o varstvu kulturnih umetnin, "da brez mojega dovoljenja ne sme s to sliko narediti nič, najmanj pa spremeniti motiv, ga prenarediti in potem to celo prodajati," še pojasnjuje Hribar. Res je, da 70 let po avtorjevi smrti potečejo materialne avtorske pravice, ne pa moralne, društvo je kršilo več drugih zakonov, pravi ministrica. "Hkrati pa ne vemo, katero fotografijo so oni uporabili, če so jo vzeli s strani Narodne galerije, so kršili lastništvo nad fotografijo fotografa Narodne galerije."

