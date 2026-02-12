Naslovnica
Slovenija

Kofetarica namesto kave v rokah drži brzostrelko, ministrica zgrožena

Ljubljana, 12. 02. 2026 20.00

Avtor:
Tanja Volmut
thumbnail

Na eni najbolj prepoznavnih slovenskih slik kofetarica namesto kave v rokah drži brzostrelko. Majica z računalniško predelano sliko Ivane Kobilce je bila naprodaj v spletni trgovini društva Nova smer, a so jo po posredovanju lastnika slike umaknili. Ne lastnik ne Narodna galerija, kjer sliko hranijo, za rabo nista dala dovoljenja. Kaj pa o sporni predelavi ene naših najpomembnejših umetnin pravijo na ministrstvu za kulturo?

Med izdelki na spletni strani društva Nova smer tudi majica s podobo Kofetarice, ki drži ameriško brzostrelko iz druge svetovne vojne. Cena je bila 20 evrov. Zjutraj je bila še na voljo, dopoldne jo je društvo umaknilo s prodaje.

"Se nikakor ne strinjam s tem, da Kofetarici ob vsej njeni uglednosti, ki jo uživa v svetu in predvsem doma, kdorkoli prilepi takšno orožje, kot je Thompson," pojasnjuje lastnik slike Peter Hribar.

Zgrožena je tudi kulturna ministrica Asta Vrečko. "To kaže na popolno nespoštovanje umetnikov, umetniških del, avtorskih pravic in naše dediščine." Nedopustna je podoba z brzostrelko, še pravi ministrica, ki je zgrožena tudi, da so želeli s to podobo služiti.

Originalna slike Kofetarice
Originalna slike Kofetarice
FOTO: Narodna galerija

Originalna slika je v Narodni galeriji. A ne oni ne lastnik niso bili obveščeni o predelavi slike, pa bi morali biti, zato je bil šok toliko večji, pravi Hribar. "Meni je bila kršena pravica nedotakljivosti lastništva."

O tem je jasen 44. člen Zakona o varstvu kulturnih umetnin, "da brez mojega dovoljenja ne sme s to sliko narediti nič, najmanj pa spremeniti motiv, ga prenarediti in potem to celo prodajati," še pojasnjuje Hribar.

Res je, da 70 let po avtorjevi smrti potečejo materialne avtorske pravice, ne pa moralne, društvo je kršilo več drugih zakonov, pravi ministrica. "Hkrati pa ne vemo, katero fotografijo so oni uporabili, če so jo vzeli s strani Narodne galerije, so kršili lastništvo nad fotografijo fotografa Narodne galerije."

'Majica je parodija'

Predsednica društva Nova smer je Zala Klopčič, nekdanja podpredsednica podmladka SDS. Za pojasnila glede uporabe te slike smo prosili tudi Klopčičevo, a odgovora pred kamero nismo dobili.

V telefonskem sporočilu je zapisala - med drugim - da je motiv Kofetarice v javni domeni, da so avtorske pravice potekle in da je majica očitna parodija, da so mladim takšne stvari všeč in da ni bil namen sprožiti nove polarizacije. Majico so umaknili na prošnjo lastnika.

"Takih umetnin ni veliko, sploh pa ne v Sloveniji, če se bomo tako po domače obnašali, potem lahko kar nehamo," je še jasen Hribar.

Obrnili smo se tudi na SDS, kjer pravijo, da Klopčičeva znotraj stranke že po evropskih volitvah, ko ji je potekel mandat, v SDS ni več aktivna.

Kako se bosta dogovorila s Klopčičevo, še ne ve, pravi Hribar. "Razmišljam pa o tem, da vsekakor zahtevam neko odškodnino." Ki bi jo podaril, kot pravi, v dobrodelne namene - Zvezi Anita Ogulin ZPM.



Ecolab v Mariboru zapira vrata, odpustili bodo 56 ljudi

Kaj vse se skriva pod 'marelo' Resni.ce?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Japa Jade
12. 02. 2026 21.14
Komentarji vernikov pa kot običajno, napad...
Odgovori
+1
3 2
Japa Jade
12. 02. 2026 21.12
Podmladek SDS, jao kaj nas še čaka v Sloveniji, sta Castro pa Prufko že našla opravičilo za tole.
Odgovori
+2
3 1
eurosapiens
12. 02. 2026 21.12
umetnost in kultura je dojenje psa in trganje zastave ... satira pa je postala prepovedana
Odgovori
-1
2 3
kekec9999
12. 02. 2026 21.06
No ja, če bi pa imela v roki enga velicga umetnega k...., pa verjetno nebi bila zgrožena.
Odgovori
+2
3 1
devlon
12. 02. 2026 21.03
društvo Nora smer? Koliko članov pa že imajo?
Odgovori
+0
2 2
gggg1
12. 02. 2026 21.02
Ti, ki se zdaj zgražajo so bili popolnoma tiho pred leti, ko so ob brazjanski Mariji naslikali podgano.
Odgovori
-2
2 4
kekec9999
12. 02. 2026 21.01
Spet ista zgodba, naši(levi) lahko, ko desni, ja oni kršijo od A do Ž....kam paše Hribar pa.....
Odgovori
+1
3 2
Žmavc
12. 02. 2026 21.01
Pa kaj pol, če ima gver v rokah. Saj je samo slika.
Odgovori
+1
5 4
Luna61
12. 02. 2026 20.57
Kaj pa dojilja psa in izrezan grb naše zastave? Pa bi tem dali pokojnino za umetniške dosežke. Kolk sem prebrala Zala ni več članica sds
Odgovori
+6
8 2
punkracij
12. 02. 2026 20.56
Gotovo je to produkt umetne inteligence,ministrica pa me je razočarala ker ona je vedno na strani avantgardne umetnosti,če sem prav razumel.
Odgovori
+2
5 3
Rožle Patriot
12. 02. 2026 20.49
Ma kaj ima ta za biti zgroženo .. Naj se ona raje drži svojega radiatorja ... !!!!
Odgovori
+5
7 2
natmat
12. 02. 2026 21.18
In pa plezalcev po žlebovih...kajna Rožle...
Odgovori
+1
1 0
Albert Konečnik
12. 02. 2026 20.46
Če je že podmladek SDS-a takšen, me prav zanima, kakšni so šele stari SDS tipi.
Odgovori
-1
6 7
Veščec
12. 02. 2026 20.49
samo 1× lahko ugibaš,pa to
Odgovori
+0
2 2
jurist
12. 02. 2026 20.41
a ko je bila na umetniškem delu Brezijanske Marije v naročju podgana je bila pa to svoboda govora in umetnost. Kakšna hinavščina
Odgovori
+6
10 4
Oknaj 4
12. 02. 2026 20.37
Se spomnite tovariši ko je ena kvazi umetnica tolkla z Slovensko zastavo po tleh na eni predstavi "sodobne umetnosti ". Takrat se pa niste usirali ane Asta
Odgovori
+5
8 3
JApajaDAja
12. 02. 2026 20.33
to ni parodija, to je neumnost!
Odgovori
-3
3 6
anatomija
12. 02. 2026 20.25
Fejst jih naj udarijo po žepu zaradi kraje avtorskih pravic , da si bodo zapomnili do konca življenja
Odgovori
-7
1 8
Jožajoža
12. 02. 2026 20.18
Lopovi,kriminalci,koloradski hrošči združeni v sekto sds.
Odgovori
-2
7 9
Potouceni kramoh
12. 02. 2026 20.12
To kar si dovoljuje ta desničarski poden je čisti kriminal in diskreditacija in skrunstvo umetniškega dela Ivane Kobilice in lastnika slike Hribarja
Odgovori
-1
10 11
Vera in Bog
12. 02. 2026 20.11
Ministrica je paf iz sebe, tudi takrat ko svojim deli priviligirane pokojnine?
Odgovori
+1
9 8
Maxx365
12. 02. 2026 20.16
Manj jih je podelila v širih letih, kot pa zdrahar samo v dveh. Pa čeprav je imel polne roke dela z izgubljenimi tovornjaki z maskami, z golf ventilatorji, zaplinjanjem Ljubljančanov, menjavami direktorjev in izčrpavanjem Sta...
Odgovori
+0
6 6
Vera in Bog
12. 02. 2026 20.20
Kdo pa je rekel da je Janša kej bolj
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
