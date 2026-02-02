Naslovnica
Slovenija

Koga anketiranci ocenjujejo za najprimernejšega predsednika vlade?

Ljubljana, 02. 02. 2026 19.47 pred 51 minutami 3 min branja 28

Avtor:
Kaja Kobetič
Anže Logar, Robert Golob, Janez Janša, Matjaž Han

Kako težko bo po volitvah čez dober mesec in pol iskati magično mejo 46 glasov? Nova raziskava javnega mnenja, ki jo je za našo medijsko hišo naredila Mediana, ponovno kaže na pat položaj v novem sklicu parlamenta. Predvolilno tekmo še naprej občutno vodita opozicijska SDS in koalicijsko Gibanje Svoboda, za njima pa bi prag parlamenta prestopilo še pet strank, med nekaterimi so razlike precej tesne. Na kaj torej ob vse bolj napeti volilni bitki stavijo?

Mesec in pol pred volitvami in vse podrobnejše kalkulacije, kdo bo v prihodnjem sklicu parlamenta sestavljal vlado oziroma predvsem kdo jo bo uspel sestaviti. Zadnja raziskava Mediane namreč kaže, da na volitvah dovolj mandatov ne bi dobil niti levi pol, ki bi naštel 43 poslanskih sedežev, niti desni, ki bi jih naštel 45, kar je še vedno eden premalo.

V parlament bi se, če upoštevamo glasove opredeljenih volilcev, ki bi se verjetno udeležili volitev, uvrstilo sedem strank - poleg šestih strank, ki tam že sedijo v trenutnem sklicu, s štirimi poslanci še Prebiličev Prerod, ki smo ga v naši projekciji uvrstili na levo sredino.

Pa bi lahko tehtnico morda prevesil drugam? "Stojimo za levimi vsebinskimi in političnimi vrednotami. Sem pa prepričan, da zmoremo bistveno več. Zdaj smo na terenu, predstavili bomo program," pravi Vladimir Prebilič.

Preberi še Tesna strankarska razmerja ter pat pozicija med levim in desnim blokom

A enako so prepričani tudi na desni sredini. "Menim, da bo ta razlika na volitvah večja," ocenjuje prvi mož NSi Jernej Vrtovec. NSi sicer po izračunih lahko računa na povsem enako število poslancev, kot jih imajo trenutno. Kljub okrepitvi s strankama SLS in Fokus.

"To je šele začetek skupne liste. Ocenjujem, da ta naval in navdušenje tudi na terenu nad skupno listo še prihaja," meni Vrtovec.

Manj mandatov za največjo stranko?

Boljšega ali enakega rezultata kot na prejšnjih volitvah, ko so z 41 sedeži dobili rekordno število poslancev, pa si ne obeta največja parlamentarna stranka. Mediana jim namreč napoveduje kar 17 poslanskih mandatov manj.

Da rezultata iz leta 2022 ne bo več, meni tudi vodja poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič. "A to ne pomeni, da gremo iz neke cone udobja. Cel mandat smo trdo delali. Ne bi delala neke panike - pomembno je, da ljudi pritegnemo na volitve," pravi.

In če Svoboda stavi na visoko volilno udeležbo, pa se Socialni demokrati spogledujejo s še neopredeljenimi volilci. Teh je trenutno slabih 15 odstotkov.

Glasovanje
Glasovanje
FOTO: Bobo

SD je ob tokratnem merjenju na tretjem mestu, najodmevnejši prestop tega mandata pa jim za zdaj ni prinesel bistveno višje podpore. "Tisti del volilcev, ki so danes neopredeljeni, se običajno odločijo v zadnjem tednu. Pri Socialnih demokratih lahko rečemo, da nam te ankete kažejo stabilen trend," pravi poslanka SD Mojca Šetinc Pašek.

Rezultatov javnega mnenja pa danes niso komentirali v SDS, kjer bi bili sicer po Mediani s 30 poslanci relativni zmagovalci, kot tudi ne Logarjevi Demokrati ter trenutno najmanjša parlamentarna stranka Levica.

Kdo od štirih je najprimernejši?

Smo pa volilce poleg tega, katero stranko bi volili, tokrat vprašali tudi, kateri od predsednikov strank bi se jim zdel najprimernejši za predsednika vlade. Pri tem so na inštitutu Mediana vključili štiri, ki jim osnovna javnomnenjska anketa trenutno napoveduje največ odstotkov - dva z levega in dva z desnega pola.

Občutno največ, skoraj 18 odstotkov vprašanih, je kot zelo primernega za predsednika vlade ocenilo vodjo SDS Janeza Janšo, s 14 odstotki sledi aktualni premier Robert Golob, nato z desetimi Anže Logar, najmanj podpore pa je tu dobil predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han.

Preberi še Sprejet pogoj nekaznovanosti za predsednika republike in lokalne funkcionarje

A razmerja sil se precej spremenijo, ko kategoriji zelo primeren dodamo še kategorijo primeren. Skupaj pozitivno največ vprašanih, več kot 47 odstotkov, vidi Logarja, sledi Han, nato s skupno 40 odstotki Golob, najmanj podpore pa je skupno prejel Janša.

Janšo je namreč največ vprašanih, več kot 38 odstotkov, ocenilo kot zelo neprimernega za premierja, z nekaj odstotnimi točkami manj sledi Robert Golob, kar polovico manj nasprotnikov pa imata Logar in Han. Kot zelo neprimernega ju je namreč ocenilo 17 oziroma 14 odstotkov vprašanih. Ostali se niso opredelili.

mediana slovenija odloča volitve sds gibanje svoboda

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezOrban
02. 02. 2026 20.35
Najmanj neprimeren za PV je Janša,to je že dokazal!
Odgovori
+1
1 0
Presrani
02. 02. 2026 20.38
Najbolj primeren je gospod Maljevaca.
Odgovori
0 0
periot22
02. 02. 2026 20.35
Stare na odpad ki več kot 30 let niso naredili nič razen si žepe nafilali!
Odgovori
0 0
periot22
02. 02. 2026 20.33
Stari zdraharji odpadejo!
Odgovori
+1
1 0
Gobert Rolob
02. 02. 2026 20.30
Živel JJ in SDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Levičarji v zgodovini ali pa vsi v Rusijo.
Odgovori
-3
1 4
Zdenko Krajnc
02. 02. 2026 20.28
Voli karkoli, JJ pa nikoli... res je: "samo da ne bo janša" in to je edino prav in odgovorno do sebe kot volivca in do Slovenije.
Odgovori
+4
5 1
nikolinormalen
02. 02. 2026 20.27
Če Ivan zmaga, gremo najkasneje v roku dveh let spet na volitve.
Odgovori
+3
4 1
Albert Konečnik
02. 02. 2026 20.27
Vsem kandidatom za premierja priporočam, da se čim prej udeležijo kakega tečaja laganja, to bo sigurno pomagalo v boju za premierski stolček, saj smo slovenski butalci pač taki - bolj kdo laže, bolj mu verjamemo.
Odgovori
+2
2 0
AlNiCo
02. 02. 2026 20.23
Janez mali Trump definitivno odfrči iz ožjega izbora. Žal ali pa na srečo Golob ostane
Odgovori
+3
5 2
bohinj je zakon
02. 02. 2026 20.13
Zoki ne bo. Že jutri dobi šut karto. Od njegovih. Zaradi parkiranja.
Odgovori
-2
1 3
r h
02. 02. 2026 20.13
Janez skače, Janez skače po tuji Sloveniji, aj,aj, jajajaj po tuji Sloveniji. So pa zdajšnji levaki na široko odprli vrata zmage SDSu
Odgovori
-9
0 9
Slavko BabIč
02. 02. 2026 20.12
A ni direktorica Mediane v izvršnem odboru tistih podjetnikov? Kako vas ofce fopajo levi in desni!
Odgovori
-1
2 3
Jožajoža
02. 02. 2026 20.11
Izredne razmere v mnogih zveznih državah ZDA: Trgovine kot izropane.če bo janša,bo pri nas isto
Odgovori
+3
5 2
Zmaga Ukrajini
02. 02. 2026 20.15
Zagotovo bodo že prvi teden množični protesti. Prav nadarjen je za to, da je sposoben mase ljudi mobilizirat na ulicah. Sam svoje mora pa z golažom in pingo sokom podkupit, pa še vedno nočejo priti. 🤣🤣🤣
Odgovori
+4
4 0
Slavko BabIč
02. 02. 2026 20.11
Absolutno Čeferin!
Odgovori
+2
3 1
medŠihtom
02. 02. 2026 20.10
volitve in politika, to zanima samo dolgočasne škrbaste penzjoniste, pa tiste ki po bifejih visijo. človek poln denarja, poln hobijev, ki skos potuje po svetu, ki skos ustvarja, ki mu je življenje en sam uspeh, ki frekventira najstnice, ki ima prihodke zavarovane pred davkarijo, takega ne brigajo teli vaši politični pajaci od katerih nimaš nič. hahahahahahaha.
Odgovori
-4
0 4
Misika1967
02. 02. 2026 20.08
Jansa absolutno NAIN.
Odgovori
+4
7 3
jedupančpil
02. 02. 2026 20.11
vsaj prav napis. drgac pa ja Janez bo .. dost mamo tega dreka
Odgovori
-5
2 7
rogla
02. 02. 2026 20.07
Ivan Janez naj gre v ... On je daleč najmanj primeren za PV. Je že dokazal, komu je namenjen vodni top, poleg še česa!
Odgovori
+5
8 3
jedupančpil
02. 02. 2026 20.09
za razgrajače.... torej ta leve
Odgovori
-7
1 8
Banion
02. 02. 2026 20.05
seštevanje levo in desno brez manjšinskih poslancev
Odgovori
+0
1 1
Veščec
02. 02. 2026 20.02
a spet ta"nepomembno butasta"anketa,pa to
Odgovori
-1
1 2
jedupančpil
02. 02. 2026 20.00
Janez!
Odgovori
-4
2 6
Sickk 2
02. 02. 2026 20.32
Njemu gres lahko takoj zdj zdudljat..
Odgovori
+1
1 0
Omreznina2024
02. 02. 2026 19.57
Levica je zamenarjala romsko problematiko, še več, celo posmehovali so se do nesrečnega dogodka v NM, sigurno so si ljudje to zapomnili, ti nikdar več v parlamentu.
Odgovori
-7
3 10
Sickk 2
02. 02. 2026 20.33
Umor se je tud zgodil pod ivanovo vlado..
Odgovori
0 0
bibaleze
