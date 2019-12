Angelika Mlinar zaprosila za državljanstvo in postala kandidatka za ministrico

Organi Stranke Alenke Bratušek so odločili, da za novo ministrico za kohezijo in razvoj predlagajo koroško Slovenko Angeliko Mlinar. Po oceni predsednice stranke so poiskali najboljšo možno kandidatko.

Izvršni odbor in svet SAB sta danes odločala o strankinem predlogu za novega ministra ali ministrico na čelu Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Po pričakovanjih je to postala koroška Slovenka Angelika Mlinar, ki je bila tudi strankina vodilna kandidatka na evropskih volitvah. "SAB bo predsedniku vlade tudi uradno za novo kohezijsko ministrico predlagala Angeliko Mlinar," je na današnji novinarski konferenci naznanila predsednica stranke Alenka Bratušek in dodala, da so po oceni stranke poiskali najboljšo možno kandidatko. Po njenih besedah življenjepis Mlinarjeve govori o tem, da ima v Bruslju veliko izkušenj, veliko povezav. "Prepričani smo, da bo lahko s svojim znanjem naredila ogromno." Kot smo že poročali, Mlinarjevaže drugi mesec od avstrijskih birokratskih mlinov trudi dobiti zeleno luč za dvojno državljanstvo. Avstrija tovrstni ureditvi ni naklonjena, postopki, kateri bi se lahko zavlekli za več mesecev, pa se lahko zaključijo tudi z negativnim odgovorom. Bratuškova je danes potrdila, da je Mlinarjeva vlogo za slovensko državljanstvo vložila prejšnji teden."Pričakujemo, da bo to v čim krajšem času rešeno," je dodala. Premier Marjan Šarec potem ne bi smel imeti več ovir za predlaganje Mlinarjeve na čelo kohezijskega resorja. Uradni rok za imenovanje nove ministrice oz. ministra je sicer do 7. januarja, zato je časa za izpeljavo vseh potrebnih postopkov še več kot dovolj. V SAB bodo predlagali že tretjega ministra za kohezijski resor. Po odstopu Iztoka Puriča od začetka oktobra Službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko sicer vodi Bratuškova. Pred Puričem je reosr vodil Marko Bandelli, ki pa je s položaja moral odstopiti.