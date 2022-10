Koga bo v Mariboru podprlo Gibanje Svoboda?

V Mariboru bo v ponedeljek svojega kandidata za lokalne volitve predstavila največja stranka Gibanje Svoboda. Neuradno bo to Vojko Flis, zdravnik, tudi nekdanji direktor UKC Maribor. Ponedeljkove predstavitve kandidata se bo udeležil tudi predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob. Flisa se je sicer že omenjalo kot možnega županskega kandidata, a kot kandidata stranke SD. In zato so v stranki SD precej presenečeni in tudi razburjeni, da bo Gibanje Svoboda Flisa v ponedeljek predstavilo kot svojega kandidata. Seveda bi lahko bil skupni kandidat, a do danes tega dogovora med obema strankama ni bilo. Stvar se bo torej na lokalni ravni in seveda tudi na ravni koalicije še razpletala ali pa zapletala.