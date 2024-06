Koga imamo Slovenci raje – Američane, Ruse ali Kitajce?

Potem je tukaj Rusija. Nepriljubljena tako med Slovenci kot na ravni EU. In pa Kitajska, ki jo v ne najboljši luči vidi 68 odstotkov sodelujočih, je pa nekoliko bolj od EU povprečja priljubljena med Slovenci – 38 odstotkov pravi, da je njihovo mnenje pozitivno v primerjavi s 24 odstotki na evropski ravni. V anketo so sicer vključili še Turčijo, ki jo Slovenci vidimo bolj pozitivno od evropskega povprečja.

Zanimiva je primerjava odgovorov iz Slovenije v primerjavi z evropskim povprečjem. Medtem ko so na ravni povezave mnenja o ZDA deljena, Slovenci ZDA očitno ne maramo preveč – pozitivno mnenje do te države goji le 28 odstotkov vprašanih.

Pomladanski Eurobarometer je med drugim državljane EU spraševal tudi o odnosu do velikih globalnih sil, kot so ZDA, Rusija in Kitajska.

Ampak od takrat se je marsikaj spremenilo, je v analizi pred časom opozoril European Council on Foreign Relations: "Od takrat so ruski revizionizem, naraščajoča nevarnost vojaškega spopada med Kitajsko in ZDA ter motnje globalnih dobavnih verig najprej zaradi pandemije covida-19 in nato ruske vojne proti Ukrajini postavili to kooperativno miselnost pod vprašaj. V odgovor na ta razvoj dogodkov so evropski voditelji pospešili svoje načrte za krepitev vloge Evrope v svetu. Toda glede vsebine in namena te vloge obstajajo velika nesoglasja. Na primer ali naj si EU prizadeva postati avtonomen "tretji pol" poleg ZDA in Kitajske ali se osredotoči na krepitev čezatlantskega zavezništva? Ali naj najde svoj način soočanja s Kitajsko, neodvisno od ZDA, ali naj si prizadeva za skupno čezatlantsko kitajsko politiko? Ali naj si prizadeva za prekinitev vseh vezi z Rusijo v prihodnosti ali naj predvideva neko obliko sodelovanja po vojni?"

Pri takšnih analizah sicer ne gre (le) za ugotavljanje kakšnih stereotipnih naklonjenosti do določenih sil, ampak za resna vprašanja, ki vplivajo tudi na to, v kakšni Evropi in v kakšnem svetu bomo živeli. Zato je pomembno vsako od velesil dobro poznati, preden se sploh odločimo, komu zaupati.

V nasprotnem primeru bo verjetno naraščalo nezaupanje do elit in EU ter populistični odziv na evropskih volitvah. Kar smo že videli in se je pokazalo tudi ob tokratnih volitvah, čeprav sredinska politika krivce za podporo skrajnejši desnici spet išče povsod drugod, razen v lastnih idejah in dejanjih.

Odnos evropskih držav do Kitajske je vse prej kot enoten. Madžarska želi biti njena evropska posrednica, Romunija in Bolgarija strateški partnerici, Nemčija nekakšna kritična prijateljica, Francija pa si želi evropske "strateške avtonomije". Nesoglasja pa so celo znotraj držav. Italija in Grčija sta se obe vključili v pobudo Belt and Road Initiative, pri čemer sta ključno pristaniško infrastrukturo in deleže v pomembnih korporacijah prepustili Kitajski. V Italiji je nato na zavoro stopila premierka Giorgia Meloni.

"Evropa je močno, industrializirano gospodarstvo z demokratičnimi vrednotami, ki so se – tudi v primerjavi z ameriškimi – izkazale za najbolj odporne v povojnem obdobju. Ker se red, ki temelji na pravilih, drobi, je v interesu Evrope, da ostane del najbolj odprte in večstranske različice prihodnosti, ki jo je mogoče ustvariti. Strateška avtonomija je torej cilj, ki mu je treba slediti v okviru obstoječega sistema zahodnega zavezništva," meni Paul Mason , avtor knjige How To Stop Fascism: History, Ideology, Resistance .

Po drugi strani pa se s tem vprašanjem zelo ukvarjajo ZDA in analitiki menijo, da obstaja velika možnost, da se bo ameriški strateški fokus obrnil predvsem na Kitajsko. To pa za EU pomeni vprašanje, ali želi biti globalna sila ali šahovnica, na kateri igrajo drugi?

Nekakšen odgovor na to naj bi bile nove dajatve za kitajska električna vozila, kar pa nekateri opisujejo kot "premalo in prepozno". Poleg tega mnogi menijo, da bi morala Evropa opredeljevati trgovinsko politiko do Kitajske v kontekstu geopolitičnih realnosti. Kitajska se pripravlja na invazijo na Tajvan in zaenkrat ni videti, da bi obstajal način, kako jo ustaviti v tej njeni nameri.

Odnosi med EU in Rusijo so v tem trenutku izjemno zapleteni, čeprav tudi tukaj znotraj EU obstajajo države, ki imajo do vladavine Vladimirja Putina bolj naklonjen odnos.

So se pa precej otoplili odnosi med Rusijo in Kitajsko, ker se to trenutno obema državama izplača. In tako na koncu ne gre le za to, s katero velesilo bo v prvi vrsti prijateljevala EU, ampak tudi za to, kje bo prihodnje težišče sveta.

V zadnjih 10 letih se je svetovno gospodarsko težišče premaknilo stran od Zahoda in se bo verjetno povsem obrnilo pred koncem desetletja. Glede na Bloombergovo analizo podatkov Svetovne banke so gospodarstva G7 na "dobri poti", da bodo do leta 2030 v smislu bruto domačega proizvoda zasenčila preostala gospodarstva G20.

Zahod nekako enostavno ne najde izhoda iz politične, gospodarske in družbene situacije, ki ga hromi napram konkurenci. Ta del sveta zaznamuje stagnacija življenjskega standarda, slaba rast produktivnosti, šibka rast in naraščanje javnega dolga.

Zaradi dvomljive demografske politike smo tudi v situaciji, ko je polovica 1,4-milijardnega prebivalstva Indije mlajša od 30 let, petina ljudi v G7 pa je starejših od 65 let.

Starajoča se delovna sila prinaša slabe novice za dolgoročne fiskalne obete in pomeni, da bodo danes najbogatejša gospodarstva vse težje absorbirala nove krize. V skupini sedmih ima le Nemčija nižjo stopnjo dolga kot pred 10 leti in pričakuje se, da se bo večina v prihodnjih letih še naprej zadolževala.

Medtem pa je azijsko gospodarstvo uživalo hitro rast, ki so jo spodbujali naraščajoče prebivalstvo, globalizacija in nastajajoči srednji razred, poudarja Bloomberg.

Spremenjena razmerja pomenijo nova pravila. Po drugi svetovni vojni so na prosto trgovino gledali kot na pot do blaginje. Zdaj je protekcionizem spet vse bolj v središču.