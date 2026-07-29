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Slovenija

'Koga imaš raje?' je vprašanje, ki boli

Ljubljana, 29. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Svet na Kanalu A
Nina Golob

Vsak tretji zakon v Sloveniji se konča z ločitvijo. In ko se razideta partnerja, se pogosto razdeli tudi življenje otrok. Dva doma, dva urnika, včasih tudi dva načina vzgoje. Strokovnjaki opozarjajo, da otroka najbolj ne prizadene sama ločitev, ampak spor med staršema. Kako otroku pomagati, da se po razhodu staršev še vedno počuti varnega, ljubljenega in slišanega? Kakšne so pasti poletja, ko je za mnoge družine čas brezskrbnosti, pri ločenih starših pa lahko postane tudi obdobje prikritega tekmovanja?

"Otrok je sestavljen iz obeh staršev. Oba ima enako rad. Najhujše za otroka je občutek, da če ima enega rad, izdaja drugega starša," opozarja Nina Golob, pedagoginja montessori, ločena mamica in ustanoviteljica pobude Otroci dveh domov, ki skozi svoje delo pomaga staršem po ločitvi graditi bolj zdrave odnose in ustvarjati okolje, v katerem se otrok kljub dvema domovoma počuti varen, slišan in ljubljen.

Tekmovanje in kupovanje ni rešitev

Poletje je za mnoge družine čas brezskrbnosti, pri ločenih starših pa lahko postane tudi obdobje prikritega tekmovanja. Eden od staršev otroka odpelje na morje, drugi pa želi ponuditi še več – izlet v Gardaland, živalski vrt ali druge atrakcije.

"Ne samo v poletnem času. To se lahko dogaja skozi celo leto. Ko gre otrok en vikend na počitnice na Krvavec, mora naslednji teden drug starš organizirati obisk živalskega vrta, kina in tako naprej," pravi Nina Golob. "Takšna tekmovanja se dogajajo, absolutno pa ne podpirajo nikogar. Peljejo v začaran krog – več, več, več. Izgubljamo pa tisto, kar otrok po ločitvi v resnici potrebuje. In to je odnos," je poudarila v Pogledu na svet.

Začnimo pri sebi

Veliko staršev se sprašuje, kako bivšemu partnerju dopovedati, naj ne tekmuje za otrokovo pozornost. Golobova meni, da je prvi korak vedno pri nas samih.

"Najbolje je, da vsak začne pri sebi. Ni treba gledati na bivšega partnerja. Če jaz ne bom tekmovala, če se bom osredotočala na gradnjo odnosa z otrokom in se ne bom ozirala na to, kaj se dogaja v drugem domu, s tem otroka najbolj podpiram." Dodaja, da lahko starš s takšnim ravnanjem daje zgled tudi drugemu staršu. Čeprav ta morda še vedno vztraja pri tekmovanju, to ne pomeni poraza. "Jaz ne bi rekla, da je to zmaga. Pomembno je predvsem, kaj otrok potrebuje."

Vprašanje, ki otroka postavi v stisko

Med najpogostejšimi napakami staršev po ločitvi so tudi navidez nedolžna vprašanja: Pri kom si se imel med počitnicami bolje? Pri meni ali pri mami? Takšno vprašanje se odraslim pogosto zdi povsem neškodljivo, v resnici pa lahko otroka pahne v veliko notranjo stisko.

"Otrok je že tako po ločitvi pogosto postavljen med dva bregova. Da ga še dodatno izpostavljamo odločitvam, kot so: Koga imaš raje? Pri kom se imaš bolje?, je zelo nezrelo." Po njenem mnenju odrasli pogosto pozabljajo, da otrok ne izbira med mamo in očetom. "Otrok je sestavljen iz obeh staršev. Otrok ima oba starša enako rad. Najhujše za otroka je, da ima občutek, da če ima enega rad, izdaja drugega starša. To je za otroka zelo velika stiska, v katero ga je zelo neodgovorno potiskati."

Otrok potrebuje varnost, ne izbire

Strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da otrokove največje rane po ločitvi ne povzroči sam razhod staršev, temveč dolgotrajen konflikt med njima. Otrok ne potrebuje dragih izletov, popolnih počitnic ali tekmovanja za njegovo naklonjenost. Potrebuje občutek, da je ljubljen v obeh domovih in da mu ni treba izbirati strani.

Kot poudarja Nina Golob, je največje darilo, ki ga lahko starša po ločitvi podarita svojemu otroku, prav to, da ostaneta starša tudi takrat, ko nista več partnerja. Kajti otrok si ne bo zapomnil, kdo ga je peljal v Gardaland in kdo na morje. Zapomnil si bo, kako se je ob svojih starših počutil.

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