Koga komarji najraje napadejo?

Imate občutek, da ste vedno vi tisti, ki ga najprej napadejo komarji? Prvo, kar jih privlači, je izdihan CO2. To je prvi znak, po katerem se orientirajo pri iskanju gostitelja, pravi Katja Kalan, ki se ukvarja s preučevanjem komarjev, in nadaljuje, da smo zanje bolj privlačni, če smo prepoteni, kot če smo ravno stuširani, ženske jih bolj privlačijo od moških, zaradi razlik v hormonih, višje ljudi pa hitreje zaznajo kot tarčo od nižjih, težko se uprejo tudi nosečnicam in otrokom. "Pa če smo temneje oblečeni, smo tudi bolj privlačni za komarje, zaradi tega ker smo bolj kontrastni z ozadjem in nas prej vidijo, kot če smo oblečeni v svetlejša oblačila," še doda sogovornica.



"V Sloveniji so trenutno komarji bolj nadloga kot kaj drugega, so res huda nadloga. Majhna verjetnost je, da se pojavi tudi vročica Zahodnega Nila," pa pravi epidemiologinjaEva Grilcz Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ).

Lani smo zabeležili 5 primerov te bolezni, k sreči nobena ni bila usodna. "V 80 odstotkih bolezen, torej vročica Zahodnega Nila, nima nobenih kliničnih znakov, bolnik se običajno počuti in pač preboli bolezen, v 20 odstotkih se pojavi gripi podobna bolezen, v manj kot enem odstotku pa se pojavi t. i. nevroinvazivna oblika bolezni, ko je prizadet centralni živčni sistem in ti bolniki so lahko kar hudo prizadeti, imajo tudi lahko posledice," je pojasnila Grilčeva.



Koliko in kako pa je s tem letos? "Letos nismo zaznali še nobenega primera, vsaj prijave ne, je pa res da povsod na infekcijskih oddelkih in drugje budno spremljajo in tudi testirajo bolnike, kjer bi lahko bil sum," odgovori Eva Grilc.



Kljub temu, da je sezona komarjev trenutno na vrhuncu, pa v Sloveniji še zdaleč nimamo toliko težav z njimi kot v notranjosti Hrvaške, kjer so jih morali celo škropiti z letali, da so prebivalci sploh lahko zapustili domove. "S temi sredstvi pobijejo trenutno populacijo odraslih komarjev. Če se potem to ne ponavlja, se v okolici spet pojavijo," je Katja Kalan pojasnila, zakaj je ukrep zgolj začasen. Višje kot so temperature v zraku oziroma vodi, kjer se nahajajo ličinke, hitrejši je tudi razvoj komarjev.