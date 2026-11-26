Kdo je primernejši kandidat za ljubljanskega župana – Luka Mesec ali Zoran Janković? Pri časniku Delo so za mnjenje povprašali po tri njune podpornike. Zastavili so jim enako vprašanje: Zakaj bi bil eden ali drugi boljši kandidat za vodenje Ljubljane v obdobju 2026–2030?

Tako Janković kot Mesec sodita v levi politični pol – prvi je Ljubljano vodil dve desetletji, drugi je 12 let v državni politiki. FOTO: Aljoša Kravanja

Aleksander Čeferin: Predsednik Uefe Aleksander Čeferin pravi, da se z Jankovićem še ni peljal po Ljubljani, ne da bi se župan pri tem ustavil ob kakšnem gradbišču, poklepetal z delavci in jih vprašal, kako napredujejo dela. "Pogosto je sam natančneje od njih vedel, kdaj bodo končana," meni in dodaja, da te pozornosti do podrobnosti ni mogoče igrati.

Aleksander Čeferin podpira Zorana Jankovića. FOTO: AP

"Ko razmišljamo o prihodnosti Ljubljane, bi si morali odgovoriti na vprašanje: nam je mesto, kakršno je danes, všeč?" poziva ter dodaja, da se spominja prestolnice iz časov, ko so se z avtomobili vozili mimo Konjskega repa. Njegov prijatelj, izrazito desno usmerjeni volivec, mu je ob tem dejal, da Jankovića sicer ne mara, a ga bo vseeno volil. "Pri odločanju o županu ni nujno, da ti je človek osebno všeč ali da se strinjaš z vsako njegovo potezo. Šteje, kaj je naredil za mesto. Glasovati proti zgolj zaradi političnega načela, brez premisleka o doseženem, se mi zdi odvečno tveganje in nepotreben eksperiment," poudarja Čeferin. Pri Jankoviću pa da ceni odnos do ljudi. "Sprejema tudi tiste brez vpliva ali zvez, jim prisluhne in poskuša pomagati, četudi jim mora včasih povedati, da rešitve ni." Ob tem se spomni tudi njegovega vključevanja v zapleten položaj družine Strojan, "čeprav mu ne bi bilo treba in si je s tem nakopal le težave". "Meščani bi morali biti veseli, da imajo župana, ki jih je pripravljen sprejeti v vsakem trenutku," dodaja. Prihodnosti Ljubljane pa da ne presoja skozi levo-desne delitve. "Presojam jo po tem, kar vidim in vem. Tudi zato menim, da je Zoran Janković pravi človek za župana Ljubljane," je sklenil predsednik Uefe. Anton Rop: Nekdanji predsednik vlade Anton Rop pravi, da po 20 letih Jankovićevega vodenja Ljubljana potrebuje spremembo, predvsem pa bolj transparentno in demokratično upravljanje. To spremembo po njegovem prinaša Mesec. "Program, ki ga je predstavil, je zelo podoben našemu, pravzaprav skoraj enak. Verjamem, da bomo lahko v mestnem svetu skupaj delovali in Ljubljano spreminjali na bolje."

Anton Rop je za Luko Mesca. FOTO: Bobo

Prepričan je tudi, da bo končal prakse, ki so se uveljavile v Ljubljani, in izpolnil obljube, ki jih je dal – na primer revizijo koncesijske pogodbe s KPL. "Moje stališče je, da je bilo 20 let vladanja enega človeka dovolj. V prvih dveh letih je Zoran Janković nedvomno naredil relativno velike korake pri spremembi in posodobitvi mesta. Pozneje pa se je vse bolj kazalo, da dolg mandat spreminja tudi način delovanja in vodenja mesta." Zlasti v zadnjem obdobju se je po njegovem vodenje skrčilo na odločanje enega človeka in njegovega kroga prijateljev, kar je prineslo izjeme, netransparentnost in pomanjkanje racionalne politike na številnih področjih. Milan Kučan: Nekdanji predsednik republike Milan Kučan medtem meni, da Ljubljančani potrebujejo gotovost in stabilnost. "Še posebej sedaj, ko poskuša v Sloveniji dobiti domovinsko pravico avtokratska in prevarantska politika z ambicijami razgraditi solidarnost in zavest, da bomo kos zahtevnim izzivom časa, v katerih je lahko ogrožena tudi naša suverenost, le kot trdno povezana skupnost," pravi. Ter še, da potrebujejo mesto, v katerem bodo meščani del povezane skupnosti.

Milan Kučan verjame v Jankovića. FOTO: Bobo

Kučan ob tem verjame, da bo Zoran Janković, ob zahtevnem iskanju podpore svetnikov v mestnem svetu in v svetih četrtnih skupnosti ter meščanov in organizirane civilne družbe, znal učinkovito prilagajati programe vsakokratnim razmeram. "Tako bo mesto ob koncu svojega zadnjega mandata lahko izročil kot dobro popotnico novim upravljavcem, ki bodo prevzeli odgovornost za njegovo prihodnost," še pravi nekdanji predsednik republike. Milan Brglez: Po mnenju nekdanjega predsednika državnega zbora Milana Brgleza je Mesec bolj povezovalen kandidat, ki bi moral v ospredje mestne politike postaviti kakovost življenja in vsakodnevne potrebe prebivalcev.

Milan Brglez bo podrl Luko Mesca. FOTO: Aljoša Kravanja

Luko Mesca podpira, ker misli, da je napočil čas, da se od kvantitete preusmerimo h kakovostnemu delu z ljudmi oziroma občani Ljubljane. "Gre predvsem za izboljšanje življenjskih razmer v mestu in večjo usmerjenost v potrebe ljudi, ki v njem živijo. Pomembno se mi zdi, da se pri vodenju mesta ne osredotočamo zgolj na velike projekte in številke, ampak tudi na to, kako ljudje vsakodnevno živijo, kakšne težave imajo in kako jim lahko lokalna politika pomaga," poudarja Rop. Prepričan sem, da je Luka Mesec primeren za to, da se takšna usmeritev uresniči. Prepričan je, da je na lokalni ravni mogoče narediti več za ljudi, se jim bolj neposredno približati in se odzivati na njihove konkretne potrebe. Glede očitkov protikandidatov o njegovi neoperativnosti in neizkušenosti pa meni, da je operativnost vedno odvisna od ekipe, ki jo izbereš. "Noben posameznik ne more sam poznati vseh področij in imeti vseh potrebnih znanj. Pomembno je, da zna okoli sebe zbrati kompetentne ljudi, ki poznajo posamezna področja in vedo, kako se stvari izvajajo v praksi. Prav sposobnost povezovanja različnih znanj in izkušenj je po mojem mnenju ena od pomembnih prednosti pri vodenju." Brzglez še pravi, da je tudi sam pripravljen pomagati, če bo treba, zlasti pri mednarodnih dejavnostih mesta, kjer še lahko prispeva svoje izkušnje in znanje. Vinko Möderndorfer: Pesni, pisatelj in dramatik Vinko Möderndorfer pravi, da ga Mesec spominja na Janeza Janšo. Pravi, da je neizkušen in preveč ambiciozen, zato bo na županskih volitvah podprl Jankovića.

Vinko Möderndorfer bo na županskih volitvah glasoval za Jankovića, na parlamentarnih pa za Mesca. FOTO: Aljoša Kravanja

"Kot dramatiku in občasnemu komediografu se mi je zdelo zanimivo prisostvovati soočenju med Zoranom Jankovićem in Luko Mescem. In to zato, ker sta oba levičarja. Se pravi, da se dva z istega političnega pola borita za isto funkcijo," je svojo odločitev pojasnil za Delo. Situacija je po njegovem nenavadna, ker govori o drobljenju politične levice. "Če pa pomislim na to, da je Luka Mesec oziroma njegova stranka Levica izrinila iz parlamenta vse, kar je bilo zares levega, temeljito je počistila z levičarji, ki jim niso bili pogodu – iz svojih vrst je izgnala enega najboljših poslancev Vatovca in drznega Kordiša, na koncu pa tudi stranko Vesna, s pomočjo katere je dobila mandate v novem parlamentu –, potem se ne čudim, da so tudi Jankoviću zasadili nož v hrbet, kljub temu da je župan Golobovi vladi in s tem tudi Levici zvesto stal ob strani." To je izmed razlogov, zakaj ne bo volil Mesca bo svoj glas namenil Jankoviću. Kot pravi, ne mara karieristov in samoljubnežev, ki jim je mar samo za lastno službo. Mesec se po njegovem hvali s slabo pokojninsko reformo, širi govorice o Jankoviću, je posmehljiv, poln samega sebe. "Je odličen poslanec, zato človek toliko manj razume, zakaj sili na položaj, ki ga ne bo mogel obvladati." Na soočenju, pravi Möderndorfer, je imel svoje ploskače, ki so odkrito navijali zanj. V tem ga je spomnil na Janšo. Zato bo raje glasoval za Zorana Jankovića, na parlamentarnih volitvah pa bo še vedno volil Levico in Luko Mesca. "In napisal bom komedijo," je še sklenil. Vladimir Prebilič: Nekdanji župan Kočevja in evropski poslanec Vladimir Prebilič pa pravi, da nihče ne bo umrl, če Jankovića ne bo več. Po 20 letih tako zagovarja menjavo na čelu Ljubljane, Mesec pa bi lahko bolje prisluhnil meščanom in njihovim potrebam.

Vladimir Prebilič meni da je čas za priložnost Mescu. FOTO: Bobo

"Demokracija temelji tudi na tem, da se na oblasti menjavajo različni ljudje. Večina županov po mojem mnenju zna oceniti, kdaj je dovolj. V tem primeru pa naj to ocenijo ljudje. /.../ Počasi je dovolj in čas je, da se obdobje županovanja Zorana Jankovića konča," pravi. Drugi razlog je po njegovem ta, da je Luka Mesec povezovalen človek. "Gre za osebo, ki rada posluša. To se mi zdi pri županu pomembno." Tretji razlog je – tako Prebilič–, da je napočil čas, da bodo tudi Ljubljančani bolj slišani. Pravi, da pri tem ne gre samo za megalomanske projekte, kakovost življenja ljudi izboljšujejo tudi manjši projekti. "Mislim, da lahko Luka Mesec to vrzel zelo dobro zapolni." "Operativne sposobnosti nekoga tudi ni mogoče vnaprej oceniti, če še ni imel priložnosti opravljati takšne funkcije. Samo predvidevamo lahko, kakšen bo Luka Mesec. Sam ga še nisem videl na takšnem položaju in tudi ne vem, kdo ga je, da bi lahko na tej podlagi sprejemali dokončne sklepe. Pomembno je, da človek dobi priložnost. Potem ga bomo presodili," še dodaja.

V SDS deljena menja o najboljšem županu za prestolnico, podprli ne bodo nikogar

V končnici županske tekme so medtem tudi v SDS deljena mnenja o kandidatih za vodenje prestolnice. To je danes dejal tudi podpredsednik stranke Aleš Hojs, ki je ob kritiki čiščenja cest ob zapadlem snegu presenetil z zapisom, da bi bil morda Luka Mesec res boljši župan od aktualnega Zorana Jankovića. Ljubljanska SDS sicer ne bo podprla nobenega kandidata.

Aleš Hojs, SDS FOTO: Bobo

Predsednik ljubljanske SDS Jan Potočnik je danes povedal, da v drugem krogu ne bodo podprli nobenega izmed kandidatov, saj je "velik razkorak med našimi vrednotami in njunima programoma". Menijo, da so volitve temelj demokracije, zato volivcev SDS ne nagovarjajo, naj se drugega kroga ne udeležijo. "Mislimo, da je prav, da se volitev udeležijo," je še dejal Potočnik.

Strankin županski kandidat v Ljubljani, ki se je v prvem krogu uvrstil na tretje mesto, Aleš Vrhovec pa je za sobotni Dnevnik dejal, da sta v drugem krogu dva kandidata, ki sta "vsak po svoje slaba za Ljubljano", a eden od njiju "bistveno bolj". Ob tem je izpostavil tudi očitke o koruptivnih poslih aktualnega župana.

V Ljubljani se prvič po 20 letih obeta drugi krog županskih volitev, v katerem se za vodenje glavnega mesta potegujeta aktualni župan Janković in prvak Levice Mesec. Mesca so že podprli v stranki Ljubljana smo vsi in v Vesni, danes pa tudi Pirati, Zeleni Slovenije in Nova socialdemokracija. Janković medtem uživa podporo Gibanja Svoboda.