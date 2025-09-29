Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Koga moti grosupeljsko krožišče s podobo svetega Mihaela?

Grosuplje, 29. 09. 2025 20.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Leja Hrovat
Komentarji
63

Skoraj vsak slovenski kraj že ima vsaj eno krožišče. Prometna inovacija, namenjena varnejši vožnji, pa je očitno postala tudi priljubljena lokacija za predstavitve najrazličnejših lokalnih posebnosti. In tako smo dobili fontane, harmoniko, tablete, kopito, motor, vinski sod, celo kip bitcoina. Idej ne zmanjka, nekatere so sprožile burne razprave – tudi najnovejša postavitev verske skulpture v Grosuplju.

krožišče grosuplje verska skulptura
Naslednji članek

Trump: Mir v Gazi je zelo blizu, Netanjahu sprejel načrt za končanje vojne

Naslednji članek

Domačini pozivajo, naj promet na vipavski hitri cesti sprostijo tudi za osebni promet

KOMENTARJI (63)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ZIPPO
29. 09. 2025 21.48
Bolje da je ta skulptura,kot pa kip Janše na krožišču 🤣
ODGOVORI
0 0
Fluxx
29. 09. 2025 21.50
To se pride, sam ni se dost velcga krozisca v drzavi
ODGOVORI
0 0
Fluxx
29. 09. 2025 21.48
+1
Men je OK ker je pušca zraven da lahk se ustavis pa vrzes kak €. Če daš 10€ lahk pol k maši zamudis ksno minuto je reku zupnk.
ODGOVORI
1 0
York
29. 09. 2025 21.47
Če ne bi iz skulpture naredili novico, mnogi še vedeli ne bi, da je v nekem krožišču.
ODGOVORI
0 0
M_teoretik
29. 09. 2025 21.47
+0
Pa sej imajo še kakšno krožišče, pa naj na njem postavijo rdečo zvezdo, da uravnotežijo zelje grosupeljčanov, da se za vse nekaj najde!?
ODGOVORI
1 1
Tir1
29. 09. 2025 21.45
Župnik pravi, da zato, da se nebi kregal. No, pa se zarad tega kregamo... Gospod župnik, kako je zdaj to...
ODGOVORI
0 0
sukar 1
29. 09. 2025 21.43
+2
neke cerkvene figurice, katerekoli vere, ne spadajo v krožišče, pika. Če jih hočete imeti, si jih montirajte doma, ali v teh ustanovah. Je v Grosuplju ta' junak' tako čislan? ...pravljice....Sneguljčica je boljša, preberite...
ODGOVORI
3 1
Oliguma
29. 09. 2025 21.41
+3
V grosuplju bi morali dati kip Janše in brata Rajkota ter kemični svinčnik..ker iz 100.000€ narediti 2 mil.ne zna vsak..
ODGOVORI
5 2
M_teoretik
29. 09. 2025 21.41
+0
A ni lepo, da imajo vsak svojga Goloba. Eni Martina, drugi Robija!?
ODGOVORI
1 1
inpivoveritas
29. 09. 2025 21.40
+3
Malo pleha zrolanega in zvitega pa kje vi vidite angela??
ODGOVORI
3 0
Noleani
29. 09. 2025 21.40
+0
Moti tiste kit zmeraj jer pa vem jdo živi v tistem okolju in, da so tam tepiharji je vse jasno. Normalnega človeka to nič ne moti.
ODGOVORI
1 1
Tir1
29. 09. 2025 21.33
-1
Zakaj pa mora biti kaj v krožišču, to je prometna infrastruktura. Pomanjkanje identitete kraja, trgov pripelje do tega. Tega v resnih mestih ne vidiš, ker imaš dejansko kaj za vidit.
ODGOVORI
1 2
Buča hokaido
29. 09. 2025 21.31
+3
Vse te skulpture na krožiščih zmanjšujejo pozornost voznikom in so nevarne. Tako kot jumbo plakati.
ODGOVORI
4 1
Slovenska pomlad
29. 09. 2025 21.27
+7
V Grosupljem bi moralo biti nekaj,kar bi bilo povezano z Janšo.Burek ali baklava recimo..
ODGOVORI
12 5
Perivnik
29. 09. 2025 21.26
+4
Nekateri tu pač kažejo svojo nerazgledanost in svojo nestrpnost. Mogoče tudi meni ni čisto primerno, da je v Lj. mošeja, še posebej, ker ne paše v naše kulturno okolje. Ampak ne komentriam, se ne pritožujem, ne blatim, ne žalim. Vernikom je zagotovo v dobrobit.
ODGOVORI
6 2
LevoDesniPles
29. 09. 2025 21.43
lol dvomim da bi kakšna cerkev sprejela tole umetnino ki je bolj podobna glisti ki je drugo glisto
ODGOVORI
0 0
Buča hokaido
29. 09. 2025 21.24
+1
Je imel župnik Golob prste zraven?
ODGOVORI
2 1
Perivnik
29. 09. 2025 21.27
+0
Ali je kaj narobe s tem? Nekdo je moral imeti "prste" vmes, sicer se nič ne zgodi?
ODGOVORI
3 3
Vsevedni Joža
29. 09. 2025 21.18
-3
Najprej klerikalski simboli, potem pa še LGBT. Top bo gledati kvazipobožnike, ko jih bo raznašalo ob tej misli.
ODGOVORI
2 5
txoxnxy
29. 09. 2025 21.18
+3
Kje živi pisec tega članka da je za njega to prometna inovacija ? Pado z lune ? Res ne razumem teh projektantov namesto da bi ob krožišču uredili vsaj 10 m pločnika ali kolesarske za večjo varnost gredo v središče postavljat razno razno navlako ki je samo v napoto , stane pa ponavadi vec kot celo krožišče.
ODGOVORI
6 3
NotMe
29. 09. 2025 21.26
+7
A to na notranji strani al kako si to predstavljaš? Notranjost krožišč je izgubljen prostor, ker gre cesta okoli, ali bi naredil krožišče premera 2 m, pa da driftajo? Tale skulptura je še super, ker nič ne ovira pregleda, kot npr konj v Konjicah ali oni Triglav pri Šobcu
ODGOVORI
7 0
Perivnik
29. 09. 2025 21.30
+2
txoxnxy - vejice, vejice!!! Med besedo in vejico ni presledka!! Pravopis!! Pa ne samo slovenski, tudi angleški teh napak ne prenese.
ODGOVORI
2 0
osservatore
29. 09. 2025 21.18
+6
A je notri kej bakra, ker si ga ljubitelji bakra že ogledujejo?
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256