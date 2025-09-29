Slovenija
Koga moti grosupeljsko krožišče s podobo svetega Mihaela?
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Skoraj vsak slovenski kraj že ima vsaj eno krožišče. Prometna inovacija, namenjena varnejši vožnji, pa je očitno postala tudi priljubljena lokacija za predstavitve najrazličnejših lokalnih posebnosti. In tako smo dobili fontane, harmoniko, tablete, kopito, motor, vinski sod, celo kip bitcoina. Idej ne zmanjka, nekatere so sprožile burne razprave – tudi najnovejša postavitev verske skulpture v Grosuplju.
Naslednji članek
Trump: Mir v Gazi je zelo blizu, Netanjahu sprejel načrt za končanje vojne
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.