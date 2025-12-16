Koga moti oblikovanje sredinskega bloka?

"Verjamem, da je današnji žur bolj sladek zato, ker ste dobili božičnico. Ne pozabit, ne pozabit! Uni drugi vam jo bo pobral, če ne greste na volitve! Ne pozabit tega," je dejal Robert Golob.

"Le dan po ponovnem razkritju sistemske korupcije sta Zoki in Robi vsemu navkljub dokazovala, da sta nedotakljiva," je ob posnetku na X zapisal vodja SDS Janez Janša, Anže Logar je Golobu v parlamentu včeraj očital, kakšen zgled daje, kljub temu da v koalicijski pogodbi piše ničelna toleranca do korupcije, premier pa mu je odgovoril: "Govorimo o zaposlenih od smetarjev do računovodkinj, do vzgojiteljic, do medicinskih sester, če vi vse te ljudi obtožujete korupcije, potem vam želim vso srečo."

Da bi z gibanjem Svoboda sodeloval, z aktualnim premierjem Golobom, če bi bile ugotovitve protikorupcijske komisije zanj obremenilne, pa ne, je že pred časom dejal tudi levosredinski Vladimir Prebilič, ki so mu nato nekatere stranke na levi prejšnji teden zavrnile povabilo na kavo.

"Gospod Prebilič je pred nekaj meseci povedal da si ne predstavlja kako bi šel v vlado z Golobom, glede na to da so koalicijske stranke že zavrnile, si težko predstavljam da bi Golob sedel na kavi z gospodom Prebiličem," je dejal Matej Grah iz Gibanja Svoboda.

Na družbenem omrežju Facebook se je prejšnji teden razpisal še evroposlanec Marjan Šarec, ki stranko Prerod ocenjuje kot "stokrat prežvečeno". "Taka stranka nas lahko prerodi ravno toliko, kot slabo zaprta sparjena mineralna voda, stoječa teden dni na kuhinjski polici, iz katere so mehurčki že zdavnaj izginili," je dejal. Iz Socialnih demokratov pa smo slišali še: "Pri socialnih demokratih pogovorov nikoli ne zavračamo tako da tudi pogovorov s kolegom Grahom ne zavračam in mu ga osebno vabim na čaj, ker midva pa pijeva čaj z veseljem," kot je dejala Mojca Šetinc Pašek.