Slovenija

Koga moti oblikovanje sredinskega bloka?

Ljubljana, 16. 12. 2025 21.29

Avtor:
Luka Černe 24UR ZVEČER
thumbnail

Kot kaže predsednik vlade Robert Golob v predvolilni kampanji stavi tudi na prijateljstvo z Zoranom Jankovićem, s katerim sta se pretekli petek pred dobrimi 5000 ljudmi takole objemala na prednovoletnem srečanju Mestne občine Ljubljana. Premier se je z ljubljanskim županom Jankovićem, ki ga specializirano državno tožilstvo sumi korupcije, zahvalil zaposlenim z občine in ljubljanskega holdinga in jih nagovarjal, koga naj volijo.

"Verjamem, da je današnji žur bolj sladek zato, ker ste dobili božičnico. Ne pozabit, ne pozabit! Uni drugi vam jo bo pobral, če ne greste na volitve! Ne pozabit tega," je dejal Robert Golob.

"Le dan po ponovnem razkritju sistemske korupcije sta Zoki in Robi vsemu navkljub dokazovala, da sta nedotakljiva," je ob posnetku na X zapisal vodja SDS Janez Janša, Anže Logar je Golobu v parlamentu včeraj očital, kakšen zgled daje, kljub temu da v koalicijski pogodbi piše ničelna toleranca do korupcije, premier pa mu je odgovoril: "Govorimo o zaposlenih od smetarjev do računovodkinj, do vzgojiteljic, do medicinskih sester, če vi vse te ljudi obtožujete korupcije, potem vam želim vso srečo."

Da bi z gibanjem Svoboda sodeloval, z aktualnim premierjem Golobom, če bi bile ugotovitve protikorupcijske komisije zanj obremenilne, pa ne, je že pred časom dejal tudi levosredinski Vladimir Prebilič, ki so mu nato nekatere stranke na levi prejšnji teden zavrnile povabilo na kavo.

"Gospod Prebilič je pred nekaj meseci povedal da si ne predstavlja kako bi šel v vlado z Golobom, glede na to da so koalicijske stranke že zavrnile, si težko predstavljam da bi Golob sedel na kavi z gospodom Prebiličem," je dejal Matej Grah iz Gibanja Svoboda.

Na družbenem omrežju Facebook se je prejšnji teden razpisal še evroposlanec Marjan Šarec, ki stranko Prerod ocenjuje kot "stokrat prežvečeno". "Taka stranka nas lahko prerodi ravno toliko, kot slabo zaprta sparjena mineralna voda, stoječa teden dni na kuhinjski polici, iz katere so mehurčki že zdavnaj izginili," je dejal. Iz Socialnih demokratov pa smo slišali še: "Pri socialnih demokratih pogovorov nikoli ne zavračamo tako da tudi pogovorov s kolegom Grahom ne zavračam in mu ga osebno vabim na čaj, ker midva pa pijeva čaj z veseljem," kot je dejala Mojca Šetinc Pašek.

Vladimir Prebilič
Vladimir Prebilič
FOTO: Bobo

"Pogovori in izmenjava argumentov so stvari, ki so dodana vrednost za slovenski politični prostor," je dejal Prebilič in poudaril, da pogovori ne pomenijo nujno povezovanja. 

Ob kršitvi integritete ne bi sodeloval z Golobom, enako je dejal tudi Logar, ki se je odzval, da Goloba ne vidi voditi še en mandat. "Če želimo uspešno Slovenijo, moramo prenehati s temi delitvami," je odgovoril na vprašanje o tem, kako bodo nagovorili volivce, da ne obstaja le dve možnosti v Janši in Golobu.

Anže Logar
Anže Logar
FOTO: Luka Kotnik

Na drugi strani pa lahko beremo tudi ostre besede na relaciji Janša - Logar. "Upam, da se boste po naporni tajni kampanji proti zakonu malo spočili," je Janša po referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ko se je logar pohvalil da je referendum uspel, zapisal konec novembra, v intervjuju za Reporter pa je šef SDS-a pred mesecem dni dejal, da ima empiričen dokaz, da Logar ni satelit Slovenske demokratske stranke, kot smo sicer lahko slišali iz koalicijskih vrst, ampak projekt Virant dva s ciljem, da se omeji doseg Slovenske demokratske stranke in pridobi levici zmagovit rezultat, objavil pa je tudi fotografijo, kjer Logarju očita, da ni mož beseda.

Kaj pa o Prebiličevem Prerodu in Logarjevih Demokratih pravijo ankete? Podrobnejša medianina analiza Prebiličevih podpornikov pokaže, da so ti na zadnjih volitvah skoraj polovično glasovali za Roberta Goloba. 

V večjih deležih pa še za Vesno, SD, Levico in LMŠ. Zanimiv je še pogled na desno stran, analiza Logarjevih podpornikov pa pokaže, da je na zadnjih volitvah kar dobra tretjina glasovala za levosredinsko Svobodo, kar je več, kot je prepričal nekdanjih volivcev SDS in NSi skupaj.

Po zadnji javnomnenjski anketi mediane sicer Prebiličev Prerod podpirajo slabi trije odstotki, Logarjeve Demokrate pa 5 odstotkov anketirancev.

politika volitve kampanja oblikovanje

Štajerska avtocesta med priključkoma Blagovica in Trojane proti Celju znova odprta

