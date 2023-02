Brez Watsona ne bi bilo Sherlocka Holmsa in rešenih primerov in brez Aleksandra Pozveka ne bi bilo Leona Kedra in razrešenih skrivnosti, zaradi katerih ga najemajo. Zasebni detektiv Keder je nekdanji kriminalist in preiskovanje mu je dobro znano. Ta se zdaj, ko je v zasebnih vodah, ukvarja s precej drugačnimi primeri. Če mislite, da ga največkrat najemajo ljubosumni žene ali možje, potem se motite. Poglejte, kaj vse mora dober detektiv znati in vedeti.