Koga v boj za Ljubljano pošilja desnica? Kdo bo kandidiral v Mariboru?

Lokalne volitve že trkajo na vrata, zato je vse bolj napeto tudi po občinah. V Mariboru so tik pred odločitvijo Saše Arsenovića, ali se bo potegoval za še en mandat. V njegovem štabu naj bi podpise podpore že zbirali, toda za koga? V prestolnici je medtem Senko Pličanič, ki se je z Demokrati ponujal za županskega kandidata v Ljubljani, dobil košarico. Zakaj? Koga bo v volilno bitko poslala SDS?