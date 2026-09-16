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Koga v boj za Ljubljano pošilja desnica? Kdo bo kandidiral v Mariboru?

Ljubljana/Maribor, 16. 09. 2026 20.30 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Žana Vertačnik
Senko Pličanič

Lokalne volitve že trkajo na vrata, zato je vse bolj napeto tudi po občinah. V Mariboru so tik pred odločitvijo Saše Arsenovića, ali se bo potegoval za še en mandat. V njegovem štabu naj bi podpise podpore že zbirali, toda za koga? V prestolnici je medtem Senko Pličanič, ki se je z Demokrati ponujal za županskega kandidata v Ljubljani, dobil košarico. Zakaj? Koga bo v volilno bitko poslala SDS?

ljubljana maribor saša arsenovič lokalne volitve

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Jurčka
16. 09. 2026 21.53
navijam za Primca.
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Slavko BabIč
16. 09. 2026 20.39
Primca-ljubitelja otrok!
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