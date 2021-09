Europol razbil balkansko kokainsko verigo, v Sloveniji deset aretiranih

Kot so poudarili na Europolu, gre za zelo mobilno kriminalno združbo, ki je imela podružnice v več evropskih državah in so jo sestavljali predvsem kriminalci iz Srbije, Hrvaške, Črne gore in Slovenije. Europol je julija 2020 ustanovil operativno delovno skupino, ki je združila vse sodelujoče države pri usklajevanju skupne strategije za uničenje celotne mreže. Ta skupina Europolu zagotavlja stalni razvoj in analizo obveščevalnih podatkov.

Ob 61 kazenskih prijavah je bilo v akciji aretiranih tudi 23 posameznikov, in sicer 13 v Španiji ter 10 v Sloveniji. Zasegli so 2,6 tone kokaina, 324 kilogramov marihuane, 612.000 evrov gotovine, devet luksuznih vozil in pet motorjev.

Španski preiskovalci so sporočili, da je kartel spomladi pripravljal velik uvoz kokaina (1,25 tone) iz Južne Amerike v Evropo. Preiskovalci so začeli stopnjevati aktivnosti marca, potem ko so vodje kartela potovali v Španijo, kjer so se pripravljali na sprejem pošiljke. Gre za osebi, ki sta se predhodno izogibali osebni udeležbi na sestankih, saj sta se želeli izogniti policijskemu prijetju, so sporočili iz Europola.

S tem se je policiji 10. marca ponudila priložnost za izvedbo racij v Tarragoni, Barceloni, Geroni in Valenciji. V tej akciji je bilo aretiranih 13 oseb, vključno s šefoma kartela in policistom, ki je sodeloval s kriminalno organizacijo. Španski preiskovalci naj bi prav tako onemogočili alternativno financiranje kartela s preprodajo marihuane in luksuznih vozil.

V naknadni akciji, ki je potekala maja 2021 v Sloveniji, pa je bilo vloženih 48 obtožnic proti pripadnikom organizirane kriminalne skupine, ki je bila vpletena v preprodajo kokaina in marihuane v Evropi. Doslej so slovenski organi aretirali 10 osumljenih, še navaja Europol.