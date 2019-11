'Kokos niso samo tropske sanje, kokos je življenje'

Ker sta postali dobri prijateljici, sta se odločili, da pripravita kickstarter projekt, s katerim bosta pomagali obnoviti center kokosovih izdelkov na severu otoka Lombok, v vasi Sokong. Potres ga je namreč močno poškodoval in onemogočil normalno proizvodnjo in delo ljudi."Avgusta lani, ko sta se zgodila velika potresa, sem bila sicer v Sloveniji. Na Lombok sem se vrnila po treh tednih in bilo je grozljivo. Severni del je bil zravnan s tlemi. Ker so Indonezijci izjemno skromni, so si zavetišča hitro uredili, vendar problem služb je ostal," je poudarila sogovornica.

Osnovna zgodba projekta Coconesia: posvojitev tropske palme, iz katere podpornik dobi izdelke.

"Z zbranim denarjem bi kupili novo opremo in stroje, zgradili nov kokosov center in dali ljudem možnost vnovične zaposlitve, ki ni v tolikšni meri odvisna od turizma," je glavno idejo izpostavila Badovinčeva. Popotresni čas namreč ni bil ravno magnet za turiste. Lombok pa v glavnem živi od turizma, druge industrije praktično ni. Gospodarstvo je zato v tem obdobju močno trpelo, je dodala Badovinčeva: "Mnogi hoteli, resorti so bili poškodovani in najprej so se lotili obnove. Otok je zadihal pol leta po potresu, država pa se je na katastrofo odzvala zelo počasi. Ljudje so šele letos začeli dobivati odškodnine za prenove hiš, a v res minimalnih zneskih."

Povprečna plača v vasi je manj kot 50 evrov na mesec

Slovenki in Poljakinji je prišla na misel ideja o posvojitvi palme, ker cenita delo gospoda Paka Radena, ki vodi proizvodnjo deviškega kokosovega olja v Sokongu. Spoznali sta ga, ko sta začeli od njega kupovati olje. Navdušil ju je, ker zaposluje mame in stare mame iz vasi. Pravi navdih je zanju tudi zato, ker si je ves čas prizadeval, da je lokalnim izdelkom dodal vrednost – pridobil je ustrezne certifikate za njihovo kvaliteto in pridelavo olja. "Govorimo o gospodu, ki živi v vasi, kjer je povprečna plača manj kot 50 evrov na mesec. Po potresu sva šli na obisk, pogledat sva šli, kakšna je škoda in kako bi lahko pomagali. Pak Raden naju je peljal na plantažo kokosovih palm in nama pokazal porušeno proizvodnjo. Ob črni lomboški kavi smo ugotovili, da je potres zrušil vse, razen palm. Niso se upognile, ne premaknile, stale so ponosno in trdno, kot moramo mi vsi, ko nas prizadenejo takšne katastrofe," se je obiska spomnila Badovinčeva.