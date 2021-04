Kokoši v Sloveniji znesle povprečno 1,2 milijona jajc na dan

Potica je tradicionalna jed, ki jo v Sloveniji pripravljamo za veliko noč, pa tudi ob drugih praznikih. Poznamo jo v številnih oblikah in okusih, najobičajnejša je orehova. Na Statističnem uradu RS (Surs) so izračunali, da so nas sestavine za orehovo potico leta 2020 v povprečju stale okrog 30 evrov.