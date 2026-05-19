Kokotova: Tri poslance Resnice so skušali podkupiti

Katja Kokot je na predsednika DZ naslovila pobudo za Pobudo za zaščito integritete poslancev.

Kokotova je na predsednika DZ Stevanovića naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev državnega zbora. Zapisala je, da so jo poslanci Nedeljko Todorović, Aleksander Štorek in Boris Mijić pisno in ustno obvestili o poskusih nedovoljenega vplivanja. "Navedenim poslancem naj bi bile ponujene premoženjske koristi v povezavi z njihovim odločanjem in parlamentarnim delovanjem."

Ponudbe naj bi, kot trdi Kokotova, prihajale tako od nekaterih poslancev z leve kot tudi od vodilnih oseb določenih gospodarskih družb, v katerih ima država svoj delež.

Trem poslancem naj bi za prestop na levo ponujali sedemmestni znesek podkupnine. Kokotova ni razkrila, iz katere stranke naj bi prišla nespodobna ponudba, poroča naš novinar Anže Božič. V Resnici zadeve še niso prijavili policiji, se pa posvetujejo z odvetniki.