SLOVENIJA ODLOČA 2026

Kokotova: Tri poslance Resnice so skušali podkupiti

Ljubljana, 19. 05. 2026 14.00 pred 1 uro 2 min branja 174

Avtor:
N.L. Anže Božič
Pismo Katje Kokot predsedniku DZ

Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je predsednika DZ Zorana Stevanovića v pismu obvestila, da so na tri njihove poslance skušali nedovoljeno vplivati in jih skušali podkupiti. "Po informacijah, s katerimi smo bili seznanjeni, so ponudbe prihajale tako od posameznih poslancev levega političnega pola kot tudi od vodilnih oseb določenih gospodarskih družb, v katerih ima Republika Slovenija pomemben kapitalski delež," je zapisala v pobudi za zaščito poslancev. Poslancem naj bi za prestop na levo ponujali sedemmestni znesek podkupnine.

Katja Kokot je na predsednika DZ naslovila pobudo za Pobudo za zaščito integritete poslancev.
FOTO: Luka Kotnik

Kokotova je na predsednika DZ Stevanovića naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev državnega zbora. Zapisala je, da so jo poslanci Nedeljko Todorović, Aleksander Štorek in Boris Mijić pisno in ustno obvestili o poskusih nedovoljenega vplivanja. "Navedenim poslancem naj bi bile ponujene premoženjske koristi v povezavi z njihovim odločanjem in parlamentarnim delovanjem."

Ponudbe naj bi, kot trdi Kokotova, prihajale tako od nekaterih poslancev z leve kot tudi od vodilnih oseb določenih gospodarskih družb, v katerih ima država svoj delež.

Trem poslancem naj bi za prestop na levo ponujali sedemmestni znesek podkupnine. Kokotova ni razkrila, iz katere stranke naj bi prišla nespodobna ponudba, poroča naš novinar Anže Božič. V Resnici zadeve še niso prijavili policiji, se pa posvetujejo z odvetniki.

Pismo Katje Kokot predsedniku DZ
FOTO: 24UR

V pismu Kokotova predlaga oblikovanje priporočil o ravnanju poslancev v takšnih primerih. "Poslanci namreč niso nujno pravni strokovnjaki in ne morejo vedno presoditi, ali bi določena ravnanja pomenila kršitev Etičnega kodeksa za poslanke in poslance, kršitev pravil po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ali pa bi lahko imela ta dejanja celo znake kaznivega dejanja po Kazenskem zakoniku."

Kot je še zapisala, so njihovi poslanci na voljo predsedniku DZ za dodatna pojasnila, prav tako tudi vsem ostalim institucijam, saj da gre "za dejstvo, ki ga v okviru svojih poslanskih dolžnosti moramo razkriti, saj se s takšnimi dejanji resno ogrožajo temelji parlamentarnega procesa".

Predsednika DZ je pozvala, naj o tem seznani tudi Kolegij predsednika državnega zbora.

Resnica Katja Kokot korupcija državni zbor podkupovanje
KOMENTARJI174

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kr0ujem
19. 05. 2026 15.44
Maske padajo.....upam da popadajo vsem....
Odgovori
0 0
Mihelij
19. 05. 2026 15.44
Desni z vsemi topovi. Kje smo to že videli? Ah ja ...
Odgovori
-1
0 1
Yoda
19. 05. 2026 15.43
Poslanci Resnice naj raje povedo, koliko jim za njihove glasove plača jastreb...?
Odgovori
-1
0 1
PoldeVeliki
19. 05. 2026 15.43
uMAZANI POKVARJENI sVOBODNJAKI.
Odgovori
+1
1 0
Komentatorskijunky
19. 05. 2026 15.42
bilo bi korektno do volilcev, da se zadeva nedvoumno dokaže in naj krivec odgovarja. Vseeno je čigav je. Sicer bo ostalo na nivoju rekla-kazala.
Odgovori
+1
1 0
Pacho Herrera
19. 05. 2026 15.41
To je burleska….ona je pisala Stevanovicu??? Temu Stevanovicu k je postal preedsednik DZ zato ker so ga podkupili desni in je za njihove glasove pri imenovanju zdej on vrnil svoje glasove….hahahhahahahha jao jao
Odgovori
+0
3 3
ŠeVednoPlešem
19. 05. 2026 15.41
Torej Resnica dajmo navesti IMENA IN PRIIMKE !!! Bodite Resnica
Odgovori
+4
4 0
proofreader
19. 05. 2026 15.41
Koliko pa je Golob plačal Šarcu in Alenki za njuni stranki?
Odgovori
+3
5 2
roten
19. 05. 2026 15.40
Saj so podkupili vseh pet s strani desnice
Odgovori
+2
4 2
Krog
19. 05. 2026 15.39
Kokotova, z dokazi in imeni na plan. Takšne obtožbe so preresne za politično namigovanje, v nasprotnem primeru pa sledi kazenska odgovornost zaradi obrekovanja.
Odgovori
+2
4 2
OrodniK
19. 05. 2026 15.39
E slobodni levakarji, ko vam niti nakradeni milijoni in milijarde ne pomagajo... samo še Kramberger scenarij se bojim da bote uporabl... Dokazali ste, da ste sposobni za oblast, za 'našo stvar' in davkoplačevalske milijarde čisto vsega!
Odgovori
+3
5 2
proofreader
19. 05. 2026 15.38
Zanimivo da levi očitajo laganje Resnici, medtem ko so imeli sami štiri leta na oblasti največjega lažnivca v neodvisni Sloveniji.
Odgovori
+1
4 3
ecoliqua
19. 05. 2026 15.37
Ko poješ svojo temeljno obljubo volilcem od resnice ostane samo Laž...
Odgovori
-2
2 4
KogaHecam
19. 05. 2026 15.36
In kdo bi lažnivcem lažnive stranke ponujal 1 mio EUR in več. Tale Katja in sploh Resnica je primer za učbenik, kako nat..... š volivce. Cilj jim je dobiti odlično plačo, za "resnično" dobro opravljeno delo. Bejžte, bejžte, izdajalci svojih volivcev.
Odgovori
-3
3 6
boslo
19. 05. 2026 15.37
Kriminalec bi ponujal in ponuja. Politiki so pa podkupljivi, vsi, brez izjem. Ti pa tišči glavo v pesek še naprej
Odgovori
+3
3 0
Deep1
19. 05. 2026 15.35
Janez ji je naročil naj tako pove...za dva kavča več v pisarni! 🤣🤣
Odgovori
+1
5 4
Dvigalo
19. 05. 2026 15.35
Ja so desničarji dali več…. Pa tako je zoki kričal o dveh krilih roparske ptice…pa so resničarji postali kljun in zadnja plat te ptice…, če se lepo izrazim :-)
Odgovori
+1
2 1
boslo
19. 05. 2026 15.38
Praviš, da so oboji koruptivni? Se strinjam.
Odgovori
+1
1 0
Pacho Herrera
19. 05. 2026 15.34
hahahah pa sej je Stevanovic produkt desnega podkupovanja
Odgovori
+2
5 3
Sortegilio
19. 05. 2026 15.34
Nic novega. Stalna praksa nekaterih. Bravo Kokotova za razgaljenje resnice.
Odgovori
+3
6 3
JOKS klub
19. 05. 2026 15.33
jokica stokica
Odgovori
-4
2 6
Dusan Bucer
19. 05. 2026 15.33
Res jim ne gre v račun da odhajajo.
Odgovori
+2
4 2
