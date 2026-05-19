Kokotova: Tri poslance Resnice so skušali podkupiti

Kokotova je na predsednika DZ Stevanovića naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev državnega zbora. Zapisala je, da so jo poslanci Nedeljko Todorović, Aleksander Štorek in Boris Mijić pisno in ustno obvestili o poskusih nedovoljenega vplivanja. "Navedenim poslancem naj bi bile ponujene premoženjske koristi v povezavi z njihovim odločanjem in parlamentarnim delovanjem."
Ponudbe naj bi, kot trdi Kokotova, prihajale tako od nekaterih poslancev z leve kot tudi od vodilnih oseb določenih gospodarskih družb, v katerih ima država svoj delež.
Trem poslancem naj bi za prestop na levo ponujali sedemmestni znesek podkupnine. Kokotova ni razkrila, iz katere stranke naj bi prišla nespodobna ponudba, poroča naš novinar Anže Božič. V Resnici zadeve še niso prijavili policiji, se pa posvetujejo z odvetniki.
V pismu Kokotova predlaga oblikovanje priporočil o ravnanju poslancev v takšnih primerih. "Poslanci namreč niso nujno pravni strokovnjaki in ne morejo vedno presoditi, ali bi določena ravnanja pomenila kršitev Etičnega kodeksa za poslanke in poslance, kršitev pravil po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ali pa bi lahko imela ta dejanja celo znake kaznivega dejanja po Kazenskem zakoniku."
Kot je še zapisala, so njihovi poslanci na voljo predsedniku DZ za dodatna pojasnila, prav tako tudi vsem ostalim institucijam, saj da gre "za dejstvo, ki ga v okviru svojih poslanskih dolžnosti moramo razkriti, saj se s takšnimi dejanji resno ogrožajo temelji parlamentarnega procesa".
Predsednika DZ je pozvala, naj o tem seznani tudi Kolegij predsednika državnega zbora.
