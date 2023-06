Kokot z odškodninsko tožbo zoper Pošto čaka na odločitev sodišča

Pogodbo je po lastni izpovedi podpisal v pisarni takratnega predsednika nadzornega sveta Ervina Renka, vse je po njegovem šlo precej na hitro. Je pa sodnici dejal, da je slednjega pred tem tudi povprašal, kakšne bi bile njegove pravice v primeru razrešitve brez razloga, in Renko naj bi mu pojasnil, da mu bo pripadala odpravnina ter vse plače do konca mandata.

Ker določila o plačah ni v pogodbi, ki jo je podpisal, je Kokot dejal, da naj bi dobil od prvega nadzornika ustno zagotovilo. Da je Renka poznal leto dni, je še dejal, saj sta bila pred nastopom mandata direktorja oba člana nadzornega sveta, in da ni imel razloga, da mu ne bi zaupal.

Na vprašanje njegovega odvetnika Francija Matoza, zakaj ga je sploh zanimalo, kaj mu pripada v primeru razrešitve brez razloga, je pojasnil, da so bili politično naelektreni časi in direktorji državnih podjetij so se po njegovem zavedali, da bodo v primeru menjave oblasti morali zapustiti svoje položaje. Sam si je želel s tem zgolj zagotoviti dostojno preživetje, je še dodal.

Pooblaščenka Pošte Danica Čuk je tudi danes vztrajala, da ni pravne podlage za terjatve tožnika, saj da je ta vse, kar mu po pogodbi pripada, že prejel, vključno z odpravnino.

Čeprav je Matoz vztrajal pri zaslišanju Renka, pa tudi njegove naslednice na čelu nadzornega sveta Urške Kežmah, v času katere je bil Kokot razrešen, je sodnica Klug Grobin pritrdila mnenju odvetnice Čuk, da je to nepotrebno, prav tako vmesna sodba, zadeva pa da je po njenem zrela za razsodbo.

Kokot je na čelo Pošte kot začasni direktor prišel marca 2021, polni mandat generalnega direktorja pa je začel 1. februarja 2022. Njegovo imenovanje so ves čas spremljali očitki o nepravilnostih in o njegovi neprimernosti oziroma neustreznih izkušnjah za tako pomemben položaj, prenovljeni nadzorni svet pa ga je 12. septembra lani odpoklical.

Ob njegovem imenovanju so se pojavljali očitki o političnem kadrovanju v vrhu Pošte Slovenije, saj je Kokot že dobro desetletje svetnik SDS v občini Poljčane, ob tem pa naj sploh ne bi izpolnjeval pogojev glede vodstvenih izkušenj. S položajev so takrat odstopili trije nadzorniki, še eden pa je prijavil nedopusten politični pritisk.