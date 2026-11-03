Kokotova proti prodaji zemljišč tujcem: Postajam tvegan politični kapital

Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je v ponedeljek na družbenem omrežju X objavila zapis in videoposnetek, v katerem je navedla, da menda postaja "tvegan politični kapital", ker se ne strinja z vsem in ker ne namerava podpirati "vsega, kar se dogaja zdaj". Izrazila je nasprotovanje prodaji slovenskih zemljišč tujcem. "Nimam rada dvojnih meril. Če določena dejanja obsojam pri drugih strankah, jih bom obsojala tudi pri naši. (...) Kdorkoli si prizadeva za prodajo oziroma sodeluje oziroma podpira za kakršnokoli prodajo naše, slovenske zemlje tujcem, temu odločno nasprotujem in to sem pripravljena povedati tudi javno in na glas, kajti enaka merila naj veljajo za vse," je dejala v objavljenem videu.

Katja Kokot FOTO: Luka Kotnik

Na kaj natančno se nanašajo njene navedbe, Kokotova na družbenem omrežju ni pojasnila, prav tako se danes ni odzvala na poizvedovanje STA za dodatna pojasnila. Njen odziv pa sledi objavi posnetka, na katerem je predsednik DZ in Resnice Zoran Stevanović dejal, da je s svojo funkcijo pridobil donatorja za nakup občinskega zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju, kranjski župan Matjaž Rakovec pa je na istem posnetku govoril o možnosti za spremembo namembnosti zemljišča "po hitrem postopku". Donator naj bi bil poslovnež iz BiH Mladen Milanović - Kaja.

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