Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kokotova proti prodaji zemljišč tujcem: Postajam tvegan politični kapital

Ljubljana, 03. 11. 2026 18.20 pred 9 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Katja Kokot na posvetu pri predsednici države za kandidata predsednika vlade

Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je pritegnila pozornost z objavo videoposnetka, v katerem je izrazila nasprotovanje prodaji slovenskih zemljišč tujcem in dodala, da ima enaka merila za vse, tudi za lastno stranko. Ker se ne strinja z vsem, je postala tvegan politični kapital, pravi. Poslanec Nedeljko Todorović zatrjuje, da sporov v stranki ni.

Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je v ponedeljek na družbenem omrežju X objavila zapis in videoposnetek, v katerem je navedla, da menda postaja "tvegan politični kapital", ker se ne strinja z vsem in ker ne namerava podpirati "vsega, kar se dogaja zdaj". Izrazila je nasprotovanje prodaji slovenskih zemljišč tujcem.

"Nimam rada dvojnih meril. Če določena dejanja obsojam pri drugih strankah, jih bom obsojala tudi pri naši. (...) Kdorkoli si prizadeva za prodajo oziroma sodeluje oziroma podpira za kakršnokoli prodajo naše, slovenske zemlje tujcem, temu odločno nasprotujem in to sem pripravljena povedati tudi javno in na glas, kajti enaka merila naj veljajo za vse," je dejala v objavljenem videu.

Katja Kokot
Katja Kokot
FOTO: Luka Kotnik

Na kaj natančno se nanašajo njene navedbe, Kokotova na družbenem omrežju ni pojasnila, prav tako se danes ni odzvala na poizvedovanje STA za dodatna pojasnila. 

Njen odziv pa sledi objavi posnetka, na katerem je predsednik DZ in Resnice Zoran Stevanović dejal, da je s svojo funkcijo pridobil donatorja za nakup občinskega zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju, kranjski župan Matjaž Rakovec pa je na istem posnetku govoril o možnosti za spremembo namembnosti zemljišča "po hitrem postopku". Donator naj bi bil poslovnež iz BiH Mladen Milanović - Kaja.

Preberi še Objavljamo daljši posnetek: 'Če bi kdo ponudil več, lahko župan zadrži podpis pogodbe'

Todorović: V stranki ni sporov

V stranki in poslanski skupini so danes skopi z odzivi na besede vodje njihovih poslancev. V Stevanovićevem kabinetu so novinarska vprašanja preusmerili na predstavnike za odnose z javnostmi stranke in poslanske skupine, kjer pa odgovorov na vprašanja STA niso podali. 

Na kratko pa je na novinarski konferenci o interventnem zakonu za razvoj Slovenije dogajanje komentiral namestnik vodje poslancev Resnice Nedeljko Todorović, ki je dejal, da se je glede besed Kokotove treba obrniti neposredno nanjo. Zatrdil pa je, da v stranki ni sporov.

V poslanski skupini pa se po njegovih besedah veselijo, da bo v prihodnjih dneh v poslanske klopi po odstopu Borisa Mijiča sedla Martina Haring. Ocenil je, da bo nova poslanka dodana vrednost njihove poslanske skupine.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
katja kokot posnetek resnica stvanović prodaja zemljišč nasprotovanje

Inštitut 8. marec umaknil tožbo zoper Aleša Hojsa

24ur.com 'Želimo si EU, ki bo ohranila svojo dušo'
24ur.com Verodostojnost in zaupanje: kateremu politiku volivci zaupajo najbolj?
24ur.com Aleksandra P. Lukašenko
24ur.com Ali politika sodeluje z Repićem?
24ur.com Šarec: Če hočemo dobro Sloveniji, moramo sodelovati
24ur.com Milanović razburil z izjavami, Lavrov jih je označil za odkrite in poštene
24ur.com Kdo lahko preiskuje domnevno sporno financiranje politične konkurence?
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pfolca
03. 11. 2026 18.35
Ni lepa, niti pametna, čaka jo Jajc v gnezdu
Odgovori
0 0
BUONcaffee
03. 11. 2026 18.30
Se strinjam z njo.
Odgovori
0 0
Čungalunga1
03. 11. 2026 18.30
kmalu bo JJ imel dobermanko več
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
zadovoljna
Portal
Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
cekin
Portal
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
moskisvet
Portal
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Usodni trenutek na igrišču: Posledice trka prehude, nogometaš podlegel poškodbam
Usodni trenutek na igrišču: Posledice trka prehude, nogometaš podlegel poškodbam
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
dominvrt
Portal
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
okusno
Portal
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022