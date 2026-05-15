Slovenija

Kokotova s kazensko ovadbo zoper predstavnika nevladne organizacije

Ljubljana, 15. 05. 2026 19.17

Avtor:
STA
Katja Kokot na posvetu pri predsednici države za kandidata predsednika vlade

Poslanka Resnice Katja Kokot je zoper predstavnika inštituta Danes je nov dan Filipa Dobranića zaradi kritičnih izjav ob sprejetju interventnega zakona vložila kazensko ovadbo. Od predsednika DZ Zorana Stevanovića zahteva ukrepe, tudi preveritev financiranja inštituta. Stevanović bo zadevo umestil na sejo kolegija. Nevladniki nizajo nove kritike.

Predstavnik inštituta Danes je nov dan Filip Dobranić se je v sredo na novinarski konferenci Civilne iniciative Glas ljudstva zavzel za zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Javnost je tudi pozval, naj se na poslance Resnice, ki jih je poimenoval, začne "pritiskati, še posebej, če ste za Resnico glasovali, da vam pravico do referenduma zagotovijo oziroma da vam je ne odvzamejo ali z boljšo besedo ukradejo".

Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je nato zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti po 297. členu kazenskega zakonika zoper njega vložila kazensko ovadbo.

Kolegij predsednika DZ
Kolegij predsednika DZ
FOTO: Bobo

Poleg tega je od predsednika DZ Zorana Stevanovića, sicer predsednika Resnice, zahtevala, naj zaradi "poimenskega targetiranja poslancev" ukrepa. V dopisu, ki ga je objavila na družbenih omrežjih, je predlagala izdelavo ocene ogroženosti poslancev, pa tudi preveritev financiranja nevladnih organizacij. Zapisala je, naj se v primeru "obstoja pravne podlage začasno zadrži oziroma ustavi vsakršno financiranje inštituta Danes je nov dan", dokler ne preverijo vseh okoliščin.

Kot je Kokotova zatrdila na posnetku, ki ga je objavila na družbenih omrežjih, se nekateri skrivajo za "raznimi inštituti, društvi in podobnimi prevarami", ki služijo temu, da se lažje črpa javni denar in tako oblikuje javno mnenje, naklonjeno točno določeni politični opciji. Dodala je, da je čas, da se "temeljito pregleda tudi vaše financiranje in upravičenost takih stroškov, do zadnjega evra".

'Poskus diskreditacije kritičnih glasov'

V inštitutu Danes je nov dan menijo, da gre za poskus diskreditacije kritičnih glasov in beg pred lastnimi obljubami. "Zahteva poslanke, vložena kazenska ovadba in napadi zaradi izjave pred državnim zborom so prozoren manever skrajne desnice," so za STA zapisali na inštitutu. "Namesto vsebinske razprave poslanka in njeni somišljeniki izbirajo nadlegovanje," so zapisali.

Pojasnili so še, da je Dobranić v izjavi opozoril, da so nekateri poslanci pred volitvami trdili, da je pluralnost mnenj pomembna, ponavljali frazo "moč ljudem" in zagovarjali program stranke, ki med drugim navaja, da je treba o pomembnejših vprašanjih razpisati referendume, zdaj pa se "niti ne pretvarjajo, da bi jim bilo za to mar".

Preberi še Poslanka Resnice prejela grozilno pismo: 'Nadzorovali te bodo'

Dodali so, da državljanom vsiljujejo slab, škodljiv zakon brez javne razprave, v DZ preprečujejo strokovno diskusijo ter se trudijo, da bi preprečili referendum. "Volivce in volivke teh poslancev in poslank je pozval, naj jih spomnijo na njihove besede ter zahtevajo, da izpolnijo svoje obljube," so zapisali.

Opozorili so še, da so besede poslanke Kokot izjemno škodljive. Menijo, da bodoča koalicija razume javno financiranje kot "pipico", ki jo oblast odpira ali zapira po lastni presoji, čeprav javni denar ni last nobene politične opcije. "Gre za skupna sredstva, s katerimi družba rešuje konkretne in pereče težave, ki jih država sama ne more ali ne zna razrešiti," so poudarili v inštitutu, kjer so dodali, da je njihovo financiranje javno.

Na Stevanovića naslovili javno pismo

V Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) pa so na predsednika DZ Stevanovića naslovili javno pismo. Vprašali so se, ali poslanci, predvsem pa predsednik Stevanović, še razumejo, kaj demokracija pomeni in kaj je v njej dovoljeno, kaj pa prepovedano.

"Nekateri so za vstop v državni zbor gradili kariero na boju proti zatiranju politične kritike, danes pa posegajo natanko po istem repertoarju. Težko je spregledati ironijo, da stranka z geslom 'moč ljudemi problematizira prav to, da ti isti ljudje spremljajo in komentirajo delo svojih predstavnikov. Še večja ironija pa je, da prijave tožilstvu zaradi pozivov k referendumskemu odločanju prihajajo prav iz stranke, ki je volivcem obljubljala več referendumov," so bili kritični.

Poudarili so tudi, da je Dobranić "samo izvrševal svojo ustavno pravico do svobode govora in politične kritike".

Stevanović bo izjavo podal v sredo

V kabinetu predsednika DZ so pojasnili, da bo Stevanović izjavo o tej temi podal v sredo po kolegiju predsednika DZ, ker bo ta točka predvidoma umeščena na dnevni red kolegija. Portal Domovina pa poroča, da se zdi Stevanoviću ravnanje Kokot na mestu, saj je skladno z njihovim programom.

So se pa danes odzvali v Levici, kjer so poudarili, da je pravica civilne družbe do javne kritike poslancev in oblasti temelj demokratične družbe. "Kazenske ovadbe proti predstavnikom civilne družbe, ki zgolj javno izražajo politično nestrinjanje in uporabljajo svojo pravico do svobode govora, pa razumemo kot nedopusten pritisk na civilno družbo in poskus utišanja kritičnih glasov," so še sporočili.

katja kokot kazenska ovadba filip dobranić danes je nov dan

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

anatomija
15. 05. 2026 21.58
Tako je ko ste srbsko resnici izvolili v parlament . 1989 leta smo Srbsko resnico pregnali iz Ljubljane ko so na, hoteli preprečiti osamosvojtev .
Odgovori
+1
1 0
anatomija
15. 05. 2026 21.55
Je zabolelo tiste , ki so s enašli v kritiki .
Odgovori
0 0
Dunce
15. 05. 2026 21.54
Če bi kdo pritisnil na razne leveinštitute, zavode, organizacije bo pa konec sveta, vse narobe. Ko pa Golob ni spoštoval volje volilcev in ustoličil kraljico aneksov, dvornega norčka in še par vazalov, se pa niso pritoževali.
Odgovori
-1
0 1
natas999
15. 05. 2026 21.50
levaki ste bolani,vas razumem
Odgovori
+0
1 1
Holy50
15. 05. 2026 21.46
Bolje da ne hodi po gostilnah, kako šele tam obrekujejo poslance.
Odgovori
+3
3 0
Castrum
15. 05. 2026 21.44
Zakon je jasen - NVOji so družbeno aktivni, ne pa strankarsko politični agitatorji. Pika. Dokončna pika.
Odgovori
+4
4 0
Castrum
15. 05. 2026 21.45
Če ne delujejo tako, potem spadajo v kategorijo političnih strank.
Odgovori
0 0
SloButale
15. 05. 2026 21.42
Ko se parlament reši par negativk, ki jih je bilo težko gledat in poslušat - se zgodi Katja Kokot.
Odgovori
+0
1 1
yanay
15. 05. 2026 21.31
Očitno je poslanka Resnice Katja Kokot postala jurišnica svoje stranke in njen najbolj izpostavljen obraz. Žal pa je poslanka spregledala dejstvo, da ljudje lahko govorimo o rečeh, ki nas navdušujejo in tudi o zadevah, ki niso ravno za zgled naši družbi. Se pravi, če je govora o interventnem zakonu in o njegovi upravičeni kritiki, je zanjo in tudi za njeno stranko, to takoj za kazensko ovadbo. To samo pomeni odvračanje pozornosti od tega zakona, da bi se ga čimmanj seciralo, saj je evidentno, da je zelo pomanjkljiv in nedorečen, zato so ga pa tako na horuk sprejeli in niso dovolili nobene javne razprave, kar je zame zelo podcenjevalno do vseh državljanov. Pa saj niste vi strankokrati popili vso vesoljno pamet!?
Odgovori
+5
6 1
Potouceni kramoh
15. 05. 2026 21.19
Tko plitki kot so se pa zdaj nabral skupi v vlado no takšnih še pa nismo imel v 35 letih.Bi se reklo poden od podna poden..
Odgovori
+2
7 5
Mr.vanga
15. 05. 2026 21.21
To kar ti bluziš smo gledali zadnja 4 leta
Odgovori
-1
6 7
Nikoliveclevo
15. 05. 2026 21.15
Pa kaj si ti nevladni lenuhi mislijo da so, ukinit financiranje in jih spokat v sluzbe, prave sluzbe, kjer se dela z rokami, ne z jeziki.
Odgovori
+1
7 6
yanay
15. 05. 2026 21.33
Tudi politiki najraje delajo z jeziki, zato je pa vse napol narejeno ali pa še to ne!
Odgovori
+5
6 1
Mr.vanga
15. 05. 2026 21.11
Mukija dobit pa preluftat. Drugo ne pride v poštev. Žal
Odgovori
+5
8 3
Kod.
15. 05. 2026 21.03
To sploh niso nevladniki ampak so politikolesarji
Odgovori
+4
8 4
Dobro opazujem
15. 05. 2026 20.59
In kaj konkretno je Muki naredil kazensko. Iz te moke ne bo kruha, ker ni nic kazenskega.
Odgovori
+0
7 7
travc
15. 05. 2026 20.52
Muki.Delat se sprav.Takih mešalcev megle imamo na pretek.
Odgovori
+8
13 5
Darko32
15. 05. 2026 20.48
Ta mutibarič misli, da je njegovo znanje super. A dokazal je, da nima niti 50 pik. Namreč če je kakšen intelektualec bi z svojimi strokovnimi argumenti dokazal napako drugih. A glej ga zlomka isto dela kot tisti iz HOSTE, k oso z silo izvajali dokazovanje svojih idej bolševistične idelogije.
Odgovori
+5
9 4
macolagobec
15. 05. 2026 20.48
Dobranić in druščina niso nobeni nevladniki ampak so "PRO-REŽIMCI". Namreč, še vedno nam dejansko vlada komunistična mafija, ki je zažrta v vse inštitucije države.
Odgovori
+5
8 3
pešec
15. 05. 2026 20.38
Ko ko t vsaj tiho bodi in sedi v klopi. Večina osebkov s katerimi si delala so bili pametnejši in so se te znebili v parih mesecih.
Odgovori
+1
8 7
amabO
15. 05. 2026 20.37
Pa poberite denar temu mutibariču in ga dajte Karitasu,ki ga nujno potrebuje!
Odgovori
+8
10 2
tron3
15. 05. 2026 20.16
Nevladnikom vzeti denar, naj si ga zaslužijo!!!!
Odgovori
+11
17 6
