'Koktejl' kmetijskih kemikalij ubije več čebel, kot so sprva mislili

Po podatkih Združenih narodov približno 75 odstotkov svetovnih pridelkov, ki proizvajajo sadje in semena za prehrano ljudi, temelji na opraševalcih, vključno s kakavom, kavo, mandlji in češnjami. Študija pa je zdaj pokazala, da so regulatorji morda podcenjevali nevarnost, ki jo čebelam predstavlja izpostavljenost mešanici kmetijskih kemikalij. Glede na rezultate raziskave ti pesticidni 'koktejl' znatno povečuje smrtnost čebel.

Po vsem svetu približno 20 tisoč vrst žuželk oprašuje rože in pomaga pri razmnoževanju rastlin. Pri tem tvorijo ključni člen v zapletenem spletu interakcij vrst, ki podpirajo biotsko raznovrstnost in zdrave ekosisteme Nova metaanaliza več deset že objavljenih študij v zadnjih 20 letih je preučila interakcijo med agrokemikalijami, zajedavci in podhranjenostjo pri vedenju čebel, kot so iskanje hrane, spomin, razmnoževanje družin in zdravje. Raziskovalci so ugotovili, da so ti različni stresorji negativno vplivali na čebele in povečali njihovo smrtnost, poroča portal France 24.

icon-expand Po vsem svetu približno 20 tisoč vrst žuželk oprašuje rože in pomaga pri razmnoževanju rastlin. FOTO: Shutterstock

Čebele in drugi opraševalci so ključnega pomena tako za naše pridelke kot tudi divje habitate, podatki o strmih padcih populacij žuželk po vsem svetu pa so sprožili strah pred hudimi posledicami za varnost preskrbe s hrano in naravne ekosisteme. Interakcija pesticidov je imela veliko večji skupni učinek od vsote njihovih posameznih učinkov, je pokazala študija, ki je objavljena v reviji Nature. "Prav te interakcije med več agrokemikalijami pa znatno povečajo smrtnost čebel", je dejal soavtor Harry Siviter z Univerze v Teksasu v Austinu.

Rezultati študije kažejo, da regulativni postopek v sedanji obliki ne ščiti čebel pred neželenimi posledicami kompleksne agrokemične izpostavljenosti. "Če tega ne odpravimo in bomo čebele še naprej izpostavljali več antropogenim stresorjem v kmetijstvu, bo to povzročilo nenehno upadanje čebel in njihovega opraševanja, kar bo škodilo zdravju ljudi in ekosistemov," je zaključila študija. Adam Vanbergen iz francoskega nacionalnega raziskovalnega inštituta za kmetijstvo, hrano in okolje je dejal, da se opraševalne žuželke soočajo z grožnjami intenzivnega kmetijstva, vključno s kemikalijami, kot so fungicidi in pesticidi, ter zmanjšanjem cvetnega prahu in nektarja iz divjih cvetov.

icon-expand Regulativni postopek v sedanji obliki ne ščiti čebel pred neželenimi posledicami kompleksne agrokemične izpostavljenosti. FOTO: Shutterstock