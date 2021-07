Kolagen – skrivnost lepote življenja

Verjetno tudi ti pogrešaš mladosten videz, ki ga spremljata samozavest in odlično počutje. Za povrh pa te vse bolj očitne gube, utrujenost in uvela koža spomnijo, da se staraš. Če te staranje spravi v slabo voljo, nisi osamljeni primer. Večina misli, da so pri znakih staranja povsem brez moči. Točno takšno razmišljanje pa velja za usodno napako.

Ker telesu ne uspe proizvesti toliko kolagena, kot ga tvoja koža, lasje, sklepi in preostala tkiva potrebujejo, se pojavijo prvi znaki staranja. S prvimi gubicami pa po navadi izgineta samozavest in mladosten sijaj.

Telo proizvaja ravno dovolj kolagena, da si do 25. leta v cvetu življenja. Kolagen je nepogrešljiv za fit postavo in mladosten videz. Težave nastopijo, ko se tvoja dvajseta leta bližajo koncu. Takrat prične telo izgubljati zmožnost tvorbe svežega kolagena.

Že poznaš najbolj pomembno beljakovino, ki v svetu lepote in zdravja zaseda prvo mesto? Najdemo jo skoraj v vseh delih telesa, saj je sestavni del kože, las, nohtov, kit, vezi, hrustanca in sklepov. Ta izjemno pomembna beljakovina je kolagen , ki ti daje strukturo, obliko, čvrstost in prožnost.

Te zanima, kako lahko tudi ti v celoti izkoristiš to spregledano skrivnost življenja?

Čeprav te bodo prepričevali, da na staranje nimaš vpliva, lahko na lastne oči vidiš, da je razlika med 50-letniki več kot očitna. Nekateri poznajo skrivnost lepega staranja, drugi pa so se že zdavnaj vdali v usodo.

Tvoj videz in počutje sta predvsem odvisna od snovi, ki nadzoruje staranje telesa in vpliva na dobro počutje. Veš, da pravzaprav le ti odločaš o tem, kakšen vpliv ima ta čudežna snov na tvoje telo?

Vrhunski rezultati so na dosegu roke, a potreben bo premik na dveh področjih.

Kako zapolniti kolagenski primanjkljaj in premagati utrujen videz, gube ter poskrbeti za super postavo?

- povešena lica in tkivo ob čeljusti,

Kakšne so posledice pomanjkanja kolagena?

A ni vse tako črno, kot se zdi na prvi pogled. Svojemu telesu lahko priskočiš na pomoč, tako kot so to storili številni, ki jim je uspelo najti lepoto življenja v vseh življenjskih obdobjih.

V kombinaciji s temi dejavniki je povsem logično, da pomanjkanje kolagena zada udarec tvojemu videzu in počutju.

- izpostavljenostjo soncu in onesnaženostjo okolja.

Gube, povešen obraz, slaba struktura kože in las se pojavijo, ker telesu primanjkuje aminokislin, iz katerih tvori kolagen.

Če telo z leti izgublja potencial za tvorbo svežega kolagena, to še ne pomeni, da se moraš vdati v usodo. Izrazite znake staranja lahko zajeziš, če kolagen dodajaš.

Če kolagena primanjkuje, je telo ob svoj ključni gradnik. Sledi rušilni val, ki pusti hude posledice. Ne preseneča, da pomanjkanje kolagena prizadene tudi najbolj zdrave in vitalne posameznike.

Kolagen je beljakovina, ki nastaja v tvojem telesu. Glede na potrebe tvojega organizma se v določenih zaporedjih med seboj združijo osnovne enote kolagena, ki jih imenujemo aminokisline . Te so manjši členi kompleksne verige, namenjene specifičnim nalogam. Kolagen se namreč pojavi v kar 30 različnih oblikah, zato ga najdemo v skoraj vseh delih telesa.

Ko našteto postane tvoja dnevna rutina, si ustvaril dobro podlago, da preideš k področju številka dve. Svež in mladosten videz ter zdravo telo z veliko energije niso utvara, ampak so lahko realnost, ki jo dosežeš, če dodaš le še en sam korak.

- vsakodnevna sprostitev in počitek,

Najprej se je treba poglobiti v življenjski slog. Obstaja kar nekaj dejavnikov, ki pospešujejo pomanjkanje kolagena. To so tako imenovani sovražniki kolagena, ki se jim je vredno izogibati. Torej, tvoja strategija naj bo sledeča:

Predstavljaj si, da se v zidu pojavi razpoka. Čez nekaj časa pa še ena in že naslednja. Če ne bomo popravili vezivnega tkiva, se lahko poslovimo od trdnega zidu. Prav zato je tako pomembno, da telesu zagotavljaš gradnike, ki jih potrebuje za čvrstost in prožnost.

Tvoja druga naloga je precej preprosta. V svoj jedilnik vključi zadostno količino živil, ki so odličen vir aminokislin, potrebnih za optimalno tvorbo kolagena.

Če organizmu zagotoviš aminokisline, ti bo tvoje telo povrnilo s:

- prožno in čvrsto kožo,

- zdravimi nohti,

- gostejšimi in močnejšimi lasmi,

- zdravim črevesjem,

- urejeno prebavo,

- boljšim mišičnim tonusom in

- gibljivimi sklepi.

Drugi pa bodo na tebi opazili zdrav sijaj in nasmeh do ušes, saj kolagen vpliva tudi na dobro počutje.

Hrana, ki pospešuje nastajanje kolagena

Te zanima, katera živila vsebujejo kolagen? Tukaj je seznam živil, ključnih za tvorbo kolagena:

- avokado,

- losos,

- govedina,

- zelena listnata zelenjava,

- jajca,

- piščančje meso,

- gozdni sadeži.

Čeprav so vsa živila vedno dosegljiva, pa večino skrbi, da z vnosom izbranih živil ne zadostijo potrebam po kolagenu. To povsem drži. Če želiš mladosten videz in manj izrazite gube, je treba telesu pošteno priskočiti na pomoč.

Vsa našteta živila so bogat vir ključnih aminokislin in preostalih hranil, ki omogočajo boljšo tvorbo kolagena, a ne pokrijejo vseh potreb. Svojemu organizmu lahko zagotoviš kolagen v hidrolizirani obliki.

Hidroliziran kolagen za najboljše rezultate

Hidroliziran kolagen je pridobljen s pomočjo posebnih encimskih procesov, ki zagotovijo gradnike z zares vrhunsko absorpcijo.

V primerjavi z absorpcijo kolagena iz hrane je absorpcija kolagena v hidrolizirani obliki kar trikrat večja.

Posledično so tudi rezultati hitreje vidni in izrazitejši.

Hidroliziran kolagen ima dodane tudi pomožne snovi, ki pripomorejo k vrhunski sintezi nujno potrebnega kolagena. Podpora sintezi kolagena so:

- vitamin C,

- mineral lepote ali MSM,

- silika in

- hialuronska kislina.

Hidroliziran kolagen je odlično prehransko dopolnilo, a pri izbiri velja previdnost. Vsi izdelki namreč niso enako kakovostni in učinkoviti. Izberi takšnega, ki bo vseboval več kolagenskih virov in pomožnih snovi za boljšo absorpcijo.

Najkakovostnejši kolagen s podpornimi elementi

Na tržišču obstaja poplava kolagenskih dopolnil, le redka pa so dejansko učinkovita. Golden Tree Premium Collagen Complex izstopa po sestavinah in rezultatih. Povsem naravna formulacija vsebuje kar tri različne vire kolagena v hidrolizirani obliki, in sicer hidroliziran goveji, ribji in jajčni kolagen.

Tako v telo vneseš vse glavne tipe kolagena, kar prispeva k bistveno boljšim rezultatom kot jemanje kolagena, ki je hidroliziran iz enega samega vira.

Ta edinstvena formulacija pa vsebuje tudi podporne elemente, kot so vitamin C, MSM oziroma mineral lepote, silika in hialuronska kislina.

Merico kolagena lahko dodaš v limonado, smoothie ali pa zgolj v kozarec vode. V manj kot minuti boš poskrbel, da tvoje telo dobi kolagensko pomoč za ves dan. Ob rednem jemanju hranilnih snovi premagaš utrujenost, uvelost obraza, krhke lase in nohte ter si povrneš mladosten sijaj in počutje.

In še to.

Zagotovi si Golden Tree Premium Collagen Complex povsem brez tveganja. Če v dveh mesecih ne opaziš pričakovanih rezultatov, nam to sporočiš. Brez dodatnih vprašanj in dolgih postopkov ti celotno kupnino povrnemo.





Naredi korak za lepšo kožo, zdrave sklepe, goste lase in močne nohte še danes in si naroči svoj kolagenski kompleks.





