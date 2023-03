Kolagen za kožo je potrebno prehransko dopolnilo za pomlajevanje kože na obrazu

Kolagen za kožo je najboljša rešitev za pomlajevanje kože na obrazu. Njegov zdravilni učinek opazimo pri suhih razcepljenih laseh, krhkih nohtih, bolečini v sklepih in mišicah, suhi koži.

Za normalno delovanje žil, kosti, dlesni, kože. Pomaga pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Hidroliziran kolagen je prava izbira za kožo, kjer se pojavijo gube, saj podpira njeno prožnost, čvrstost ter elastičnost. Pomlajevanje kože na obrazu Kolagen telo do 20 – 23 leta proizvaja samo, vendar se njegova proizvodnja s staranjem zelo upočasni. Telo ga proizvede vsako leto 1 % manj. Znaki pomanjkanja kolagena v telesu se najprej vidi na staranju kože. Koža postane bleda, brez sijaja in prožnosti. Pojavijo se prve gubice. Potrebujemo ga za pomlajevanje obraza, pomlajevanje kože na obrazu. Pojavijo se lahko krhki in lomljivi nohti, tanki lasje, brez sijaja, težave z zobmi, bolečine v mišicah in sklepih,... Je čudežno prehransko dopolnilo, vendar ga je potrebno pričeti pravočasno uporabljati.

Pomanjkanje lahko nadomestimo z uživanjem raznovrstne prehrane, kot so ribe, jajca, perutnina, oreščki , vendar ga ob normalnem prehranjevanju in hitenju vnesemo v telo zelo majhne količine. Prehransko dopolnilo kolagen Za zdrav in sijoč videz kože je potrebno poskrbeti pravočasno. Prihranimo si lahko marsikatero gubo na obrazu. Za lep in sijoč videz poskrbimo od znotraj nazven. S pravilno nego obraza in uživanjem prehranskega dopolnila Collagen power blend v prahu, bo naša koža zasijala. Collagen power blend Colagen power blend, dr. Majiča vsebuje hidroliziran goveji in hidroliziran ribji kolagen.

Hidroliziran kolagen je trenutno najboljše prehransko dopolnilo na trgu. Med hidrolizo naravni kolagen razbijemo na manjše delce, ki omogočajo boljšo absorpcijo v telesu in ima boljši učinek na pomlajevanje kože. Je najboljši za uporabnika. Collagen power blend ima sestavine, ki vplivajo na pomlajevanje kože na obrazu. Vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji tipa 1, piščančji tipa 2 ter membrano jajčne lupine. V tem čudovitem prehranskem dopolnilu dr. Majiča je dodan vitamin C, ki je pomemben za pravilno tvorbo kolagena v telesu. Vsebuje tudi kurkumin, ki deluje protivnetno in gorsko smolo šilajt, ki je pomemben zaviralec staranja. Dodan mu je tudi zelo pomemben mineral silicij. Elastičnost kože se z uporabo Collagen power blenda v prahu izboljša. Kolagen je zelo pomembna beljakovina v našem telesu, saj predstavlja 30% vseh beljakovin. Nahaja se povsod. V koži, nohtih, laseh sklepih, mišicah, hrustancu. Pomembno je, da začnemo razmišljati pravočasno, predvsem takrat, ko opazimo prve znake pomanjkanja. Pomanjkanje se kaže v krhkih nohtih, tankih laseh, bolečinami v sklepih in mišicah. Njegov zdravilni učinek se je pokazal tudi pri hermeroidih.

