Kolagen za mladosten videz in prožne sklepe

Kolagen je najpogostejša beljakovina v našem telesu. Najdemo jo praktično povsod. Sestavlja kosti, veže sklepe, nahaja se v koži, laseh, zobeh, dlesnih in še marsikje. V mladih letih telo kolagen proizvaja samo in razumljivo je, da je lastni kolagen najboljši. A žal ga z leti proizvajamo vedno manj, zato ga je potrebno v telo vnašati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil. V nasprotnem primeru se lahko pojavijo težave, kot so boleči sklepi in močni znaki staranja.

Najboljši kolagen: težko ga je izbrati

Kot smo že ugotovili, je najboljši kolagen tisti, ki ga proizvede lastno telo. A žal se nanj od dvajsetega leta, še posebej pa štiridesetega leta starosti dalje ne moremo preveč zanašati. Z vsakim letom ga namreč telo proizvede manj.

Zaradi pomanjkanja se lahko pojavijo krhki nohti, nastajajo gube na obrazu, zdravi lasje pa so le še preteklost. Poleg tega se pojavijo tudi bolečine v sklepih in mišicah, vitalnost in moč telesa pa se zmanjšata. Prav zaradi tega je potrebno najti drugi najboljši, torej kolagen v prahu, ki ga lahko vnašamo s pomočjo različnih pripravkov.

Najpogostejši vrsti, ki se nahajata v prehranskih dopolnilih, sta hidroliziran goveji in hidroliziran ribji kolagen. Poznamo ga tudi iz drugih virov, kateri je najboljši kolagen za sklepe ali za kožo, pa v resnici ne moremo vedeti. Prav zaradi tega je najboljša možnost, da izberemo prehransko dopolnilo, ki vsebuje hidroliziran kolagen v prahu pridobljen iz različnih virov. Eno takšnih je Collagen powder blend podjetja Biostile.

Omenjen pripravek vsebuje kolagen iz kar petih različnih virov:

- hidroliziran goveji kolagen tip I,

- hidroliziran goveji kolagen tip II,

- hidroliziran ribji kolagen tip I,

- piščančji kolagen tip II ter

- membrano jajčne lupine.

Poleg tega vsebuje še dodatne snovi, ki ga delajo za najboljši kolagen na trgu. To so: vitamin C, kurkumin, šilajit in silicij.