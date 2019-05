Kolčne proteze: začetek sodne preiskave zoper tedanjo vodjo bolnišnične lekarne

Novogoriško tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo zoper eno osumljenko vložilo lani poleti, in sicer na podlagi pridobljenih dokazov. Na začetku leta je nato preiskovalna sodnica osumljeno zaslišala, ta pa se je v teh dneh na sklep o uvedbi preiskave že pritožila. O pritožbi bo odločalo višje sodišče v Kopru.

Kot smo sicer poročali že pred tremi leti, je šempetrska bolnišnica kupovala kolčne proteze po precej višji ceni kot druge primerljive slovenske bolnišnice. Vodstvo bolnišnice je naročilo revizijo, poročilo pa je razkrilo očitna odstopanja, zato so ga poslali na tožilstvo, komisijo za preprečevanje korupcije in računsko sodišče.

Primer so prevzeli novogoriški kriminalisti, ki so na novogoriško tožilstvo poslali kazensko ovadbo zaradi oškodovanja javnih sredstev, saj je bolnišnica za kolčne proteze med letoma 2012 in 2015 plačevala od deset do 48 odstotkov višjo ceno od realne.

Kriminalisti so ovadili takratno vodjo bolnišnične lekarne, saj so sumili, da je zavestno kršila predpise o javnem naročanju. Ni jim pa uspelo dokazati povezave med njo in dobaviteljem, prav tako jim ni uspelo dokazati, da je omenjena zlorabila uradni položaj.