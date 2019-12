Koledar gole resnice v Šentjurju in po ostalih slovenskih občinah

3. sezona iniciative za manj voženj pod vplivom alkohola Heroji furajo v pižamah je v polnem razmahu. Danes so predstavniki Zavoda VOZIM in policisti iz Šentjurja koledarje golih resnic predali lokalnim gostincem. Sicer pa so v decembru lokalnim gostincem, avtomehanikom in frizerjem razdelili kar 2.500 tovrstnih koledarjev v 50. slovenskih občinah.

Letos se je začela že 3. sezona iniciative Zavoda VOZIM, Zavarovalnice Generali, Toyote Slovenija in Lune TBWA za manj voženj pod vplivom alkoholaHeroji furajo v pižamah.Z namenom dolgoročne in celoletne komunikacije so skupaj z znanimi Slovenkami ustvarili novo komunikacijsko orodje – Koledar gole resnice, ki pa ni običajen koledar. To je koledar za spremembe, na katerem znane Slovenke, oblečene v pižame, z udarnimi izjavami sporočajo, da je vožnja pod vplivom alkohola skrajno neodgovorna in nesprejemljiva ter da alkohol ni nujen za zabavo. Sporočajo torej golo resnico. Statistika namreč kaže, da 89 % prometnih nesreč pod vplivom alkohola povzročijo moški (Javna agencija RS za varnost prometa, 2018), zato je iniciativa v 3. sezoni simbolično predana v roke damam.

Aleš Kramolc, poškodovan v prometni nesreči zaradi vožnje pod vplivom alkohola skupaj s predstavniki Policijske postaje Šentjur Uroš Malgaj (vodja policijskega okoliša), Bojan Šipek (pomočnik komandirja odgovoren za promet) in Miran Fuchs (vodja policijskega okoliša), ki bodo koledarje razdelili tudi po drugih lokalih v Šentjurju in okolici. FOTO: SZJ

Ker si v Zavodu VOZIM želijo koledar distribuirati v čim več lokalnih okolij na podeželju, kjer je problematika vožnje pod vplivom alkohola večja, so koledarje ponudili občinam in predstavnikom lokalnih skupnosti, da se jim pri distribuciji oz. ozaveščanju pridružijo. Danes so tako v Šentjurju skupaj s predstavniki Policijske postaje Šentjur koledarje predali lokalnim gostincem, kjer v večji meri prihaja do škodljivega pitja in posledično do vožnje pod vplivom alkohola.

Koledar bodo obesili tudi pri Vulkanizerstvu Mulej – tako v lokal kot v avtomobilistično delavnico. FOTO: SZJ

"S tem, ko predajamo ta koledar lokalnim gostincem, ki so akcijo toplo sprejeli, jim predajamo soodgovornost, da poskrbijo, da alkoholizirani vozniki ne bodo šli na ceste,"je povedal pomočnik komandirja odgovoren za promet v PP Šentjur Bojan Šipek, ki sta ga spremljala vodji policijskih okolišev Uroš Malgajin Miran Fuchs.

Koledar je s trani Mateja Lednika, predstavnika Zavoda VOZIM, prejel tudi Marjan Bohorč, lastnik Gostišča Bohorč, kjer imajo največ novoletnih zaključkov. FOTO: SZJ

Koledar pa so predali tudi županu Šentjurja Marku Diaciu, ki ga je z veseljem sprejel, saj se zaveda resnosti letošnje problematike povečanja smrti na lokalnih cestah. Ob tej priložnosti je Aleš Kramolciz Zavoda VOZIM, ki se je poškodoval v prometni nesreči zaradi vožnje pod vplivom alkohola, povedal:"Želimo si, da bi več ljudi slišalo naše zgodbe, ne pa da bi jih sami oziroma njihovi svojci občutili na lastni koži."

Aleš Kramolc je predal koledar Marku Diaciu, županu Občine Šentjur. FOTO: SZJ