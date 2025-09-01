Za šolarje prve počitnice že konec oktobra, ob koncu leta prosti kar 11 dni

V novem šolskem letu učence in dijake prvi pouka prosti dnevi čakajo konec oktobra in v začetku novembra, ko so na šolskem koledarju predvidene jesenske počitnice. Med božičnimi in novoletnimi prazniki bodo prosti kar enajst dni, in sicer od 25. decembra do 5. januarja.
Zimske počitnice za učence in dijake z zahoda države (z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel) bodo od 16. do 20. februarja, za tiste z jugovzhoda države ( z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije) pa teden dni pozneje, med 23. in 27. 2.
Šolarji bodo nato znova prosti v tednu pred 1. majem. Prvomajske počitnice bodo trajale od ponedeljka, 27. aprila, do petka, 1. maja. 8. feburar - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, prihodnje leto pade na nedeljo. Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 1. do 8. razreda, razdelitev spričeval in obvestil bo v sredo, 24. junija.
Znano je tudi, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ) v šolskem letu 2025/2026. Devetošolci bodo NPZ opravljali iz kemije, tehnike in tehnologije, tujega jezika ali zgodovine.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.