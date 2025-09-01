Svetli način
Za šolarje prve počitnice že konec oktobra, ob koncu leta prosti kar 11 dni

Ljubljana, 01. 09. 2025 18.34 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
S 1. septembrom se je začelo šolsko leto 2025/2026. Razporeditev pouka, prostih dni in trajanje šolskih počitnic ureja koledar za osnovne in srednje šole. Učenci in dijaki bodo na prve počitnice odšli čez manj kot dva meseca pouka, številne šolarje bo razveselil tudi podatek, da bodo med božičnimi in novoletnimi prazniki bodo prosti kar enajst dni.

V novem šolskem letu učence in dijake prvi pouka prosti dnevi čakajo konec oktobra in v začetku novembra, ko so na šolskem koledarju predvidene jesenske počitnice. Med božičnimi in novoletnimi prazniki bodo prosti kar enajst dni, in sicer od 25. decembra do 5. januarja.

Zimske počitnice za učence in dijake z zahoda države (z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel) bodo od 16. do 20. februarja, za tiste z jugovzhoda države ( z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije) pa teden dni pozneje, med 23. in 27. 2. 

Šolarji bodo nato znova prosti v tednu pred 1. majem. Prvomajske počitnice bodo trajale od ponedeljka, 27. aprila, do petka, 1. maja. 8. feburar - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, prihodnje leto pade na nedeljo. Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 1. do 8. razreda, razdelitev spričeval in obvestil bo v sredo, 24. junija. 

šola počitnice prosti dnevi pouk koledar
