Šolski koledar 2026/27: seznam počitnic, praznikov in prostih dni

Jesenske počitnice bodo letos od 26. do 30. oktobra. Sledita še praznika dan reformacije (sobota, 31. 10.) in dan spomina na mrtve (nedelja, 1. 11.), zato se bodo učenci v šole vrnili 2. novembra.

Sledi dober mesec in pol pouka, nato pa novoletne počitnice med 25. decembrom (petek) in 1. januarjem (petek), dan samostojnosti in enotnosti (26. december) letos pade na soboto. Nato še vikend z dela prostim 2. januarjem in nedeljo. Šole bodo vrata ponovno odprle 4. januarja 2027. Ob upoštevanju počitnic, praznikov in dveh vikendov bodo učenci doma 10 dni.

Prvo ocenjevalno obdobje se bo zaključilo v petek, 29. januarja.

V začetku februarja bo prvi podaljšan vikend. Prešernov dan 8. februarja pade na ponedeljek.