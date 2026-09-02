Šolski koledar 2026/27: seznam počitnic, praznikov in prostih dni

Jesenske počitnice bodo letos od 26. do 30. oktobra. Sledita še praznika dan reformacije (sobota, 31. 10.) in dan spomina na mrtve (nedelja, 1. 11.), zato se bodo učenci v šole vrnili 2. novembra.
Sledi dober mesec in pol pouka, nato pa novoletne počitnice med 25. decembrom (petek) in 1. januarjem (petek), dan samostojnosti in enotnosti (26. december) letos pade na soboto. Nato še vikend z dela prostim 2. januarjem in nedeljo. Šole bodo vrata ponovno odprle 4. januarja 2027. Ob upoštevanju počitnic, praznikov in dveh vikendov bodo učenci doma 10 dni.
Prvo ocenjevalno obdobje se bo zaključilo v petek, 29. januarja.
V začetku februarja bo prvi podaljšan vikend. Prešernov dan 8. februarja pade na ponedeljek.
Zimske počitnice
Med 15. in 19. februarjem 2027 bodo na zimskih počitnicah učenci z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije.
Teden za njimi, od 22. do 26. februarja, sledijo zimske počitnice za učence z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel.
Velikonočni prazniki bodo v letu 2027 prej kot letos. Velika noč bo 28. marca, sledi še prost velikonočni ponedeljek 29. marca.
Prost bo tudi 26. april
Učenci in dijaki bodo prosti tudi cel zadnji teden aprila in začetek maja. Kljub temu da dan upora proti okupatorju 27. aprila pade na torek, bo pouka prost tudi ponedeljek, 26. aprila. Prvomajske počitnice bodo tako trajale do 2. maja, saj je praznik dela v soboto in nedeljo.
Učenci 9. razredov bodo dobili spričevala 15. junija, ostali učenci pa dober teden dni kasneje, v četrtek, 24. junija. Sledi dan državnosti 25. junija, poletne počitnice pa se bodo uradno začele z 28. junijem, kot je določeno v šolskem koledarju za šolsko leto 2026/2027 ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.
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