Kolegij predsednika DZ bo določil časovnico izrednih sej v tem tednu

Po tistem, ko so poslanci minuli ponedeljek z 42 glasovi za in 42 proti zavrnili dnevni red redne majske seje, je opozicija takoj zahtevala sklic izredne seje za obravnavo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade, koalicija pa sklic izredne seje za obravnavo večine drugih točk, ki so bile predvidene za redno zasedanje.