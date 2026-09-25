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Slovenija

Kolegij predsednika DZ ni ugotovil kršitev etičnega kodeksa poslancev

Ljubljana, 25. 09. 2026 16.22 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Državni zbor

Kolegij predsednika DZ na zaprti seji ni ugotovil kršitev etičnega kodeksa za poslanke in poslance DZ v dveh primerih, ki ju je predlagala podpredsednica DZ Nataša Avšič Bogovič, so sporočili iz službe DZ za odnose z javnostmi. Po neuradnih informacijah naj bi v obeh primerih šlo za objavi poslanca SDS Žana Mahniča na družbenem omrežju.

Kolegij je razpravo o predlogih opravil na seji prejšnji petek, danes pa je o njiju glasoval.

Predlagana sankcija v obeh primerih je bila opomin poslancu z objavo na spletnih straneh državnega zbora, ker je šlo za hujšo kršitev etičnega kodeksa, a člani kolegija predlaganih sklepov niso sprejeli. "Upoštevaje navedeno se šteje, da kršitev etičnega kodeksa ni bilo, postopek pa je v obeh primerih zaključen," so še sporočili.

Po neuradnih informacijah naj bi v obeh primerih šlo za objavi poslanca Mahniča na družbenem omrežju, in sicer je v eni objavil prirejeno podobo poslanke Svobode Janje Sluga, v drugi pa žalil ustavne sodnike.

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Državni zbor Žan Mahnič poslanci etični kodeks

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