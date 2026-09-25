Kolegij predsednika DZ ni ugotovil kršitev etičnega kodeksa poslancev

Kolegij je razpravo o predlogih opravil na seji prejšnji petek, danes pa je o njiju glasoval.

Predlagana sankcija v obeh primerih je bila opomin poslancu z objavo na spletnih straneh državnega zbora, ker je šlo za hujšo kršitev etičnega kodeksa, a člani kolegija predlaganih sklepov niso sprejeli. "Upoštevaje navedeno se šteje, da kršitev etičnega kodeksa ni bilo, postopek pa je v obeh primerih zaključen," so še sporočili.

Po neuradnih informacijah naj bi v obeh primerih šlo za objavi poslanca Mahniča na družbenem omrežju, in sicer je v eni objavil prirejeno podobo poslanke Svobode Janje Sluga, v drugi pa žalil ustavne sodnike.