Kolegij predsednika DZ potrdil imenovanje Mijiča v delegacijo pri Svetu Evrope

Kot je povedala vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot, se za mesto nadomestnega člana v delegaciji niso potegovali, ampak jim je bilo določeno. To mesto po njenih besedah od poslanca zahteva, da štirikrat letno za teden dni odpotuje v Strasbourg. " Mi smo morali znotraj naše poslanske skupine imenovati nekoga, ki je pripravljen štirikrat letno za teden dni odpotovati v Strasbourg. In dejansko smo to pripravljenost in ta čas našli pri poslancu Mijiču ," je pojasnila.

Najbolj kritična do Mijičevega imenovanja je bila vodja poslanske skupine Levice Asta Vrečko . Poudarila je, da je Parlamentarna skupščina eden glavnih organov Sveta Evrope in "si ne moremo privoščiti, da bi poslali nekoga, nad katerim visi taka senca že v domovini". Kot je dejala, ima Resnica pet poslancev, izbor Mijiča pa razumejo kot "posmeh in zaščito poslanca".

Ob predlogu sprememb sklepa o imenovanju delegacij DZ v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih, po katerem Katjo Kokot v delegaciji DZ v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope zamenjuje Boris Mijič , je bilo na današnji seji kolegija kar nekaj razprave.

Poudarila je, da je bil Mijič izvoljen za poslanca in da zakon o poslancih jasno določa, v kakšnih okoliščinah poslancu mandat preneha, do tistega trenutka pa mu pripadajo vse pravice in obveznosti iz poslanske funkcije. Po njenih beseda Mijič ni v nobenem kazenskem postopku. Svoje bodo povedali organi pregona, kar pa DZ ni.

"Dejstvo je, da ne vem, koliko imate delovne dobe na trgu. Morda se ne zavedate, kakšne okoliščine lahko privedejo do takšnega položaja, v katerem se je znašel kolega poslanec. Samo obsojate ga. Ne najdete kančka razumevanja za neko situacijo, ki se aktivno rešuje," je dodala Kokotova. Vrečkovi je očitala, da le ponavlja govorice, ki so jih "določeni vaši mediji" objavljajo dnevno.

"Kar gledam zadnje čase, je bil človek žrtev ravno tako kot vseh ostalih, tistih 12 delavcev v njegovem podjetju, in verjetno se bo Delavska svetovalnica tudi zanj začela potegovati," pa je ugotavljal predsednik DZ in stranke Resnica Zoran Stevanović.

"Jaz bi nekako upal, da bi bolj sočustvovali z delavci, ki niso bili plačani, kot pa z njim samim, v smislu, kaj se zdaj njemu dogaja," se je odzval namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek. Dodal je, da bi v Resnici lahko predlagali kogarkoli drugega. Vrečkova pa je Kokotovi odgovorila, da ne gre za govorice in izmišljotine, ampak za navedbe delavcev.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je povedal, da spremembi sklepa ne bo nasprotoval. Pojasnil je, da ima stranka avtonomno pravico, da izbere svoje predstavnike, a je obenem opozoril, da vsak, ki ga pošljejo v tujino, tam predstavlja Slovenijo in je pod drobnogledom.

Spomnimo, Mijič je svojim delavcem in državi dolžan več deset tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros zaradi neporavnanih obveznosti več naročnikov in poslovnih partnerjev znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Zatem je razburila tudi informacija, da je brezplačno prenesel svoje insolventno podjetje Progros na Roka Snežiča. Ta je podjetje preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec, kot glavno dejavnost pa prijavil rejo kamel. Mijič pa je zavajal tudi o svoji izobrazbi.