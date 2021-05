Kolegij predsednika DZ potrdil nov razrez v delovnih telesih

Predlog novega razreza mest v delovnih telesih so na današnjem kolegiju podprle koalicijske poslanske skupine, NeP in LMŠ. Vodja poslanske skupine NeP Janja Sluga je izrazila zadovoljstvo, da so pri razrezu mest naredili korak naprej in je nov razrez približek temu, kot naj bi po matematičnem izračunu moral biti. Po njenem mnenju so še določena nesorazmerja, ki ne odražajo razmerij med koalicijo in opozicijo, a kljub temu sklepu niso nasprotovali.