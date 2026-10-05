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Slovenija

Kolegij predsednika DZ potrdil nujni postopek za pet zakonskih predlogov

Ljubljana, 05. 10. 2026 19.00 pred 7 urami 3 min branja 3

Avtor:
STA K.H.
Državni zbor

Kolegij predsednika DZ je potrdil nujni postopek za pet vladnih zakonskih predlogov, med drugim spremembe zakonov o visokem šolstvu ter o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Z njimi se upočasnjuje rast financiranja študijske in znanstvenoraziskovalne dejavnosti v letih 2027 in 2028, do česar so bili v opoziciji kritični.

Za nujni postopek so pri obeh zakonskih predlogih glasovali v koalicijskih SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokratih ter Resnici, v opozicijskih Svobodi, SD in Levici so bili proti. Tina Brecelj (Levica) je menila, da se sredstva reže tam, kjer ima Slovenija praktično edino primerjalno prednost, to je znanje.

Podobno so iz SD sporočili, da bi kot država morali strateško vlagati v višjo dodano vrednost, inovativno gospodarstvo in kakovostna delovna mesta. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, si Slovenija v času tehnoloških sprememb in ostre globalne konkurence težko privošči upočasnjevanje vlaganj v znanje. Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic pa je danes ocenil, da bi glede na finančne prioritete znanost iz naziva ministrstva lahko črtali.

V Svobodi, SD in Levici so bili tudi proti skrajšanemu postopku pri predlogu sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer gre po mnenju vlade za manj zahtevne spremembe. Kot je navedla generalna sekretarka vlade Janja Garvas, se spreminja zgolj sestava sveta zavoda in podaljšuje možnost izvajanja dopolnilnega dela zaposlenih v javnih vrtcih oz. šolah za razvojno oziroma raziskovalno delo za eno leto. Iz omenjenih opozicijskih strank pa je bilo slišati, da gre za politizacijo šolstva in jemanje glasu stroki.

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Večina na kolegiju predsednika DZ Zorana Stevanovića je danes prikimala še nujnemu postopku obravnave pri predlogih novele zakona o varstvu potrošnikov ter zakona o potrošniških kreditih. Pri obeh gre po navedbah Garvas za prenos evropskih direktiv, zaradi neprenosa katerih je Slovenija že bila deležna opominov.

Pri predlogu novele zakona o varstvu potrošnikov je Sajovic pojasnil, da nujnega postopka ne podpirajo, saj gre za obsežen zakon. "Če hočemo imeti dobro zakonodajo, si moramo zanjo vzeti več časa," je menil. Podobno je pri predlogu zakona o potrošniških kreditih opozorila Brecelj. Kot je dodala, nujnega postopka ne morejo podpreti, sploh ker se zakon nanaša na potrošniške kredite in se z njim zagotavljajo tudi ključne varovalke in zaščita za potrošnike. Pri obeh zakonih so nujni postopek podprli v koaliciji in Resnici. Medtem ko pri noveli zakona o varstvu potrošnikov proti nujnemu postopku ni glasoval nihče, so bili pri predlogu zakona o potrošniških kreditih proti v Svobodi in Levici.

DZ bo po nujnem postopku obravnaval tudi predlog zakona o vzpostavitvi okvira ukrepov glede izrednih razmer na notranjem trgu in njegovi odpornosti. Garvas je pojasnila, da se predpisi EU, ki jih predlog zakona prinaša, uporabljajo od 29. maja letos, nacionalni izvedbeni okvir pa še ni v celoti vzpostavljen. Slovenija tako nima v celoti vzpostavljenih pristojnosti, postopkov in pravnih podlag za usklajeno odzivanje na pomembne dogodke, ki bi lahko povzročili motnje v delovanju notranjega trga in dobavnih verig. Za nujni postopek so glasovali koalicijskih strankah, pa tudi v Svobodi, SD in Resnici, proti ni bil nihče.

V omenjenih strankah so glasovali tudi za skrajšan postopek pri predlogu sprememb zakona o javnem naročanju.

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kolegij predsednika dz nujni postopek zakon

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KOMENTARJI3

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OrodniK
05. 10. 2026 19.47
No, visokoizobražen in dobro olačani kader ki se izobrazi v Sloveniji, tako ali tako pobegne v tujino, ker v tujini dobi znatno višjo placo kot v Sloveniji. Čeprav stane delodajalca enako pri nas ali v tujini. Venfar so levičarji proti davčni razbremenitvi. Na referendumu spodbujajo proti višjim placam za " bogate". Shizofrenija in manipulacija levakov, populizem in politikantstvo kot vedno....
Odgovori
-1
1 2
petb
05. 10. 2026 19.31
Očitno je bil Upton Sinclair (1935) jasnoviden, ko je napisal: »Težko je človeka pripraviti do tega, da bo nekaj razumel, če je njegova plača odvisna od tega, da tega ne razume.«
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
05. 10. 2026 19.24
Bruhhhhhhh
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
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