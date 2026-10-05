Kolegij predsednika DZ potrdil nujni postopek za pet zakonskih predlogov

Za nujni postopek so pri obeh zakonskih predlogih glasovali v koalicijskih SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokratih ter Resnici, v opozicijskih Svobodi, SD in Levici so bili proti. Tina Brecelj (Levica) je menila, da se sredstva reže tam, kjer ima Slovenija praktično edino primerjalno prednost, to je znanje.

Podobno so iz SD sporočili, da bi kot država morali strateško vlagati v višjo dodano vrednost, inovativno gospodarstvo in kakovostna delovna mesta. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, si Slovenija v času tehnoloških sprememb in ostre globalne konkurence težko privošči upočasnjevanje vlaganj v znanje. Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic pa je danes ocenil, da bi glede na finančne prioritete znanost iz naziva ministrstva lahko črtali.

V Svobodi, SD in Levici so bili tudi proti skrajšanemu postopku pri predlogu sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer gre po mnenju vlade za manj zahtevne spremembe. Kot je navedla generalna sekretarka vlade Janja Garvas, se spreminja zgolj sestava sveta zavoda in podaljšuje možnost izvajanja dopolnilnega dela zaposlenih v javnih vrtcih oz. šolah za razvojno oziroma raziskovalno delo za eno leto. Iz omenjenih opozicijskih strank pa je bilo slišati, da gre za politizacijo šolstva in jemanje glasu stroki.