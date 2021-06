Kolegij predsednika DZ prvič o kršitvah etičnega kodeksa, Ivanuši izrečena sankcija

O imenih torej v DZ niso pisali, je pa Jelinčič na Twitterju zapisal, da je bil "na tajni seji kaznovan" njihov poslanec Ivanuša, "ker so mu policisti namestili, da je pihal". Ob tem je dodal, da kolegij ni kaznoval poslanca Levice Mihe Kordiša . "Torej, kdor se hoče norčevati iz države, predsednika, Slovenije ... Lahko to počne po mili volji," se je vprašal.

Kot so po kolegiju v sporočilu za javnost navedli v DZ, sta po en predlog za presojo o kršitvah kodeksa podala predsednik DZ Igor Zorčič in podpredsednik DZ Jože Tanko .

Kot je tedaj dejal Jelinčič, je imel poslanec namen le umakniti avto s prireditvenega prostora ter se zatem s taksijem odpeljati domov, takoj na križišču pa ga je ustavila Policija. Izkazalo se je, da je pod vplivom alkohola, dobil je kazenske točke in bo plačal kazen, je takrat povedal prvak SNS.

Etični kodeks za poslanke in poslance so sprejeli v aktualnem mandatu DZ in ga nato dopolnili še s procesnim pravilnikom, s čimer so določili tudi postopek obravnave podanih pobud in predlogov za obravnavo kršitev kodeksa.