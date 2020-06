Ob sprejetju etičnega kodeksa poslanci ugotavljali, da lahko ugled DZ izboljšajo le sami

Kot je ob predstavitvi predloga kodeksa pred enim tednom povedal predsednik DZ Igor Zorčič, je ta "skupek načel in pravil, ki se jih morajo poslanke in poslanci držati zato, da krepijo ugled DZ, njegovo integriteto in zaupanje v njihovo lastno delo". Tudi danes je spomnil, da nobeni od sestav DZ od leta 1993, ko se je prvič pojavila pobuda za kodeks, tega do danes ni uspelo sprejeti.

Besedilo kodeksa, ki so ga predlagali poslanci SMC, LMŠ, SD, NSi, SAB, DeSUS in narodnih skupnosti, po njegovih besedah temelji na petih načelih: ugled in integriteta, lojalnost, pravičnost in poštenost, odgovornost - tudi okoljska ter dostojnost in spoštljivost.

Zorčič je prepričan, da bo do konca mandata marsikdaj prišlo do obravnave teh načel. Učinkovitost kodeksa in tudi to, kaj ta načela prinašajo v praksi, pa bodo po Zorčičevih navedbah na koncu ocenili na podlagi posameznih obravnavanih primerov.

Kodeks določa, da če nekdo oceni, da je prišlo do kršitve poslanske etike, poda pobudo predsedniku ali podpredsedniku DZ, da o tem odloča kolegij predsednika DZ. Za sklep o kršitvi kodeksa je potrebna dvotretjinska večina članov, s prav tako večino pa kolegij odloči o izreku sankcije. V primeru manjše kršitve izreče opomin poslancu brez javne objave, v primeru hujše kršitve opomin z objavo na spletni strani DZ, v primeru ponavljanja hujše kršitve pa opomin z objavo na spletni strani DZ in razglasitvijo kršitve na naslednji seji DZ.